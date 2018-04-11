Пропавшую школьницу видели гуляющей по ТРЦ в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Пропавшую 15-летнюю школьницу, которую ищут уже пятый день, видели гуляющей поздно ночью в
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Пропавшую 15-летнюю школьницу, которую ищут уже пятый день, видели гуляющей поздно ночью в
Со слов родных пропавшей девочки, полицейские обнаружили на видео с камер наблюдения в одном из ТРЦ пропавшую Арайлым Жуматаеву.
«Сотрудники РУВД Бостандыкского района показали нам видео с камер торгового центра “Esentai Mall”. С 8 на 9 апреля, ночью, она гуляла там, лежала на скамейках. До 3 часов утра она находилась там. Потом на видео видно, как
В РУВД Бостандыкского района создали специальную опергруппу для поиска пропавшей девочки. Они проверяют все торговые центры в Алматы. Поисками Арайлым Жуматаевой занимаются волонтеры. По рассказу тети, отец Арайлым погиб пять лет назад, мать болеет и живет в другом городе. Айнур Ныгманова уверяет, их семья любит девочку как родную дочь. По ее словам, конфликта перед исчезновением у них не было.
«Она очень спокойная, даже стеснительная. Ничего такого раньше не было. Может погулять хотела, а когда поздно стало, побоялась вернуться. Не знаю даже о чем думать. Молодого человека у нее не было. С одноклассницами она не связывалась. И к родной матери в Караганду, как мы думали изначально, она не поехала. Надеюсь, полицейские найдут ее живой и здоровой. Всех, кто видел ее, прошу сообщить нам», — попросила А. Ныгманова.
Напомним, 9-классница Арайлым Жуматаева пропала 7 апреля. Школьница после уроков вместе с подругой решила отправиться в один из
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