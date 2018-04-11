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13:05 (мск), источник: Kazinform

Пропавшую школьницу видели гуляющей по ТРЦ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Пропавшую 15-летнюю школьницу, которую ищут уже пятый день, видели гуляющей поздно ночью в торгово-развлекательном центре в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Со слов родных пропавшей девочки, полицейские обнаружили на видео с камер наблюдения в одном из ТРЦ пропавшую Арайлым Жуматаеву.

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«Сотрудники РУВД Бостандыкского района показали нам видео с камер торгового центра “Esentai Mall”. С 8 на 9 апреля, ночью, она гуляла там, лежала на скамейках. До 3 часов утра она находилась там. Потом на видео видно, как охранник-женщина выгнала ее на улицу», — сказала тетя пропавшей девочки Айнур Ныгманова.

В РУВД Бостандыкского района создали специальную опергруппу для поиска пропавшей девочки. Они проверяют все торговые центры в Алматы. Поисками Арайлым Жуматаевой занимаются волонтеры. По рассказу тети, отец Арайлым погиб пять лет назад, мать болеет и живет в другом городе. Айнур Ныгманова уверяет, их семья любит девочку как родную дочь. По ее словам, конфликта перед исчезновением у них не было.

«Она очень спокойная, даже стеснительная. Ничего такого раньше не было. Может погулять хотела, а когда поздно стало, побоялась вернуться. Не знаю даже о чем думать. Молодого человека у нее не было. С одноклассницами она не связывалась. И к родной матери в Караганду, как мы думали изначально, она не поехала. Надеюсь, полицейские найдут ее живой и здоровой. Всех, кто видел ее, прошу сообщить нам», — попросила А. Ныгманова.

Напомним, 9-классница Арайлым Жуматаева пропала 7 апреля. Школьница после уроков вместе с подругой решила отправиться в один из торгово-развлекательных центров Алматы. По пути подруга решила вернуться домой. Арайлым же сказала, что немного погуляет и тоже отправится домой. Расстались школьницы на пересечении улиц Гагарина и Джандосова. До сегодняшнего дня девочка так и не вернулась домой. Она была одета в школьную форму и серый плащ. Телефона у Арайлым с собой не было.

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