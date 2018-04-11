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16:11 (мск), источник: РИА Новости

Ученые: «эффект гориллы» может скрывать пришельцев от глаз людей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Земляне до сих пор не обнаружили пришельцев по той же причине, почему люди, внимательно следящие за каким-то событием, не замечают того, что происходит прямо перед их носом, заявляют нейрофизиологи в статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica.

Источник: Pawel86 / CC0

«Когда мы думаем о “братьях по разуму”, мы представляем их себе такими, какими их может нарисовать наше воображение и разум. Мы не понимаем, насколько сильно восприятие мира, уникальное для человека, ограничивает наши возможности, и нам сложно признать это. Мы попытались выйти за эти рамки и представить себе разумных существ, живущих за гранью возможного», — заявил Габриель де ла Торре (Gabriel de la Torre) из университета Кадиса (Испания).

Невидимая ширма космоса.

Более полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк разработал формулу для вычисления количества цивилизаций в галактике, с которыми возможен контакт, пытаясь оценить шансы на обнаружение внеземного разума и жизни.

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Физик Энрико Ферми в ответ на достаточно высокую оценку шансов межпланетного контакта по формуле Дрейка сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов?

Этот парадокс ученые пытались решить множеством способов, самым популярным из которых является гипотеза «уникальной Земли». Она говорит о том, что для появления разумных существ необходимы уникальные условия, по сути, полная копия нашей планеты.

Другие астрономы считают, что мы не можем связаться с инопланетянами по той причине, что галактические цивилизации или исчезают слишком быстро, чтобы мы могли их заметит, или же потому, что они активно скрывают факт своего существования от человечества.

Де ла Торре и его коллега Мануэль Гарсия, нейрофизиологи по образованию, предложили свое оригинальное объяснение парадоксу Ферми, которое связывает видимое отсутствие внеземного разума не с процессами в космосе, а с психологией и особенностями в работе мозга человека.

Они пришли к такому выводу в ходе эксперимента, в рамках которого они попросили 137 добровольцев найти различные рукотворные структуры, такие как мосты, дома или дороги, на спутниковых фотографиях местности.

На некоторых этих фотографиях, помимо реальных объектов, присутствовала почти незаметная, но очень «яркая» аномалия — микроскопическая фотография гориллы.

Шоры восприятия

В нормальной ситуации человек практически всегда замечает подобные объекты. Как показали опыты де ла Торре и Гарсии, концентрация внимания на каких-то других деталях изображения делает подобных «горилл» невидимыми для глаз 66% добровольцев.

Этот феномен, получивший название «эффект гориллы», был открыт примерно 20 лет назад американскими психологами.

Они заметили, что студенты, считающие пасы между игроками одной команды в баскетбольном матче, не замечают, как среди них появляется мальчик в костюме гориллы.

Как оказалось, нечто похожее происходит и с людьми, которые пытаются найти следы «разумной жизни» на фотографиях, опираясь только на свои собственные представления о возможностях и облике ее носителей.

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Что самое интересное, этому были больше подвержены люди с рациональным складом ума, склонные к систематизации знаний, к числу которых относятся почти все ученые. Это, как считают Гарсия и де ла Торре, говорит о том, что мы ищем следы внеземного разума не там, где они могут быть на самом деле, а там, где нам кажется, что они присутствуют.

К примеру, сегодня астрономы и другие ученые, занятые поиском пришельцев, игнорируют то, что внеземной разум может иметь принципиально иную природу. Пришельцы могут жить в нескольких измерениях, состоять из темной материи или каких-то других экзотических форм вещества, использовать принципиально иные способы передачи информации, в том числе и гравитационные волны, для общения с другими цивилизациями.

По этой причине человечеству в первую очередь необходимо концентрироваться не на поисках внеземной жизни, похожей на нашу цивилизацию, а понять, как мы можем наладить контакт с существами, которые находятся за гранью нашего обыденного восприятия и понимания того, как может выглядеть разумное существо.

Иными словами, «слепой» поиск внеземного разума может дать больше результатов, чем прочие попытки найти его, заключают ученые.
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