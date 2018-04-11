В сети разуверились в Цукерберге-ящерице и нарекли его роботом
Глава Facebook Марк Цукерберг выступил на открытом слушании в Конгрессе США по поводу утечки данных.
Глава Facebook Марк Цукерберг выступил на открытом слушании в Конгрессе США по поводу утечки данных.
Пользователи принялись уверять друг друга, что Цукерберг — это качественный андроид с искусственным интеллектом. В качестве доказательств они публиковали фотографии из зала, которые должны были подтвердить их теорию.
Большое внимание зрители уделили подушке, которую Цукерберг положил на свое кресло. Завсегдатаи Twitter тут же определили, что таким образом
Кроме того, пользователей насторожили чрезмерно плавные движения Цукерберга во время слушаний. Он брал стакан с водой настолько аккуратно, что люди моментально распознали в нем машину.
Мимика главы Facebook также вызвала многочисленные вопросы у пользователей: Цукерберг улыбался настолько неестественно, что всем своим видом напоминал робота.
Благодаря странному поведению некоторые зрители связали образ Цукерберга с андроидом из сериала «Стартрек».
Шутки о нестандартном происхождении Цукерберга появляются в сети уже не первый год. Кроме того, пользователи ранее неоднократно сравнивали главу Facebook с рептилоидом.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.