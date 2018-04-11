В сети разуверились в Цукерберге-ящерице и нарекли его роботом

Источник: AP 2018

Пользователи принялись уверять друг друга, что Цукерберг — это качественный андроид с искусственным интеллектом. В качестве доказательств они публиковали фотографии из зала, которые должны были подтвердить их теорию.

Большое внимание зрители уделили подушке, которую Цукерберг положил на свое кресло. Завсегдатаи Twitter тут же определили, что таким образом робот-гуманоид замаскировал дополнительные аккумуляторы. Заседание шло больше четырех часов, поэтому ему могла понадобиться экстренная подзарядка.

Кроме того, пользователей насторожили чрезмерно плавные движения Цукерберга во время слушаний. Он брал стакан с водой настолько аккуратно, что люди моментально распознали в нем машину.

Мимика главы Facebook также вызвала многочисленные вопросы у пользователей: Цукерберг улыбался настолько неестественно, что всем своим видом напоминал робота.

Благодаря странному поведению некоторые зрители связали образ Цукерберга с андроидом из сериала «Стартрек».