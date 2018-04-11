Иркутская область сделала всё для предотвращения весеннего паводка

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на информацию, прозвучавшую на заседании региональной комиссии по ЧС.

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В зону повышенного риска в период весеннего половодья попадает 57 населённых пунктов в Качугском, Жигаловском, Тайшетском, Чунском, Казачинско-Ленском, Усть-Кутском, Киренском, Катангском и Зиминском районах. Там постоянно живут 17 тыс. человек. Для временного размещения пострадавшего населения в случае возникновения ЧС подготовлены 87 пунктов, рассчитанных на эвакуацию в общей сложности 18 тыс. 608 человек.

На особом контроле правительства Иркутской области продолжает оставаться 13 бесхозяйных гидротехнических сооружений: четыре — в Тулунском районе, три — в Куйтунском, по два — в Нижнеудинском и Чунском районах, по одному — в Тайшетском и Аларском. При подготовке к пропуску паводковых вод проводятся проверки и обследования состояния этих бесхозяйных сооружений.

Для организации мониторинга гидрологической обстановки планируется задействовать 135 постов, в том числе 49 в паводкоопасных районах. При ухудшении ситуации предусмотрена организация 27 временных водомерных постов на реках Лена, Киренга, Бирюса, Нижняя Тунгуска, Непа, Туманшет, Уда с притоками.

Как сообщил заместитель председателя правительства Виктор Кондрашов, для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в областном бюджете предусмотрено около 10 млн рублей. Из них на расходы по использованию воздушных судов для проведения гидрологических обследований, взрывных работ, эвакуации граждан и доставки грузов для жизнеобеспечения пострадавшего населения заложено 6,9 млн рублей; на закупку взрывчатых веществ и проведение взрывных работ — 2,8 млн рублей; на проведение снегомерных работ в бассейнах паводкоопасных рек области — 207 тыс. рублей.

Готовность к паводку проверяла межведомственная комиссия. Общая группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС региона для проведения противопаводковых мероприятий насчитывает более 10 тысяч человек и 1,5 тысячи единиц техники.