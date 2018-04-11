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12:37 (мск), источник: АиФ Челябинск

Криштиану Роналду прислал в Челябинск футболку для благотворительной акции

Форму с автографом футболиста разыграют среди зрителей матчей ФК «Челябинск».

Челябинцы смогут выиграть футболку с автографом футболиста Криштиану Роналду во время благотворительной акции «Чемпионы для Добрых сердец», сообщают организаторы.

«Чтобы принять участие в акции, нужно прийти на любой матч футбольной команды “Челябинск” и получить от волонтера билет с уникальным числовым кодом. Матчи пройдут 21 апреля, а также 4, 16 и 27 мая на стадионе “Центральный”. Также билеты можно получить в рабочее время по адресам Свердловский проспект, 8; Бейвеля, 42; Чичерина, 21; Богдана Хмельницкого, Красная, 40. Победитель будет определен на итоговом матче домашней серии игр ФК “Челябинск” 27 мая», — рассказала президент благотворительного фонда «Родная» Наталья Баскова.

Средства, собранные в период проведения акции, будут направлены на поддержку тяжелобольных детей, подопечных фонда «Родная». В первую очередь фонд готовится оплатить лечение двухлетнего Ивана Казадаева из Коркино, у мальчика аутизм.

О пересылке футболки с автографом знаменитого футболиста договорились партнёры фонда, которые вели переписку с клубом «Реал Мадрид». Сам Криштиану Роналду также известен участием в благотворительных акциях: 600 тысяч евро, полагавшихся ему за выигрыш Лиги чемпионов-2016, перевел благотворительному фонду ООН.

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