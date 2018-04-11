В Башкирии узаконят подарки на 1 сентября первоклассникам
УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Парламент Башкортостана примет закон о подарках на 1 сентября первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей.
УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Парламент Башкортостана примет закон о подарках на 1 сентября первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей.
Для этого депутаты намерены рассмотреть два законопроект на ближайшем пленарном заседании парламента. Первый разработан для законодательного закрепления предоставления набора
«Фактически данная мера поддержки оказывается в республике на протяжении многих лет, — прокомментировал Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. — Однако законодательно выдача
Константин Толкачев отметил также, что средства на приобретение
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