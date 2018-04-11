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12:42 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге казаки лишили Дональда Трампа почетного звания

Президенту США присвоили этот статус после выборов в 2016 году.

В Санкт-Петербурге казаки лишили Дональда Трампа почетного звания.

Председатель общества «Ирбис» Андрей Поляков рассказал, что президенту США присвоили этот статус после выборов в 2016 году.

«Когда в 2016 году прошли выборы президента США и Госдума с шампанским отмечала победу Трампа и Владимир Владимирович Путин поздравил его, мы на фоне эйфории сделали Трампа почетным членом казачьего общества. Не есаулом, а именно почетным членом», — рассказал лидер казаков.

После общество разочаровалось в его действиях. Сейчас Дональда Трампа лишили звания почетного казака.

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