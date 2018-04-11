В Санкт-Петербурге казаки лишили Дональда Трампа почетного звания.

Председатель общества «Ирбис» Андрей Поляков рассказал, что президенту США присвоили этот статус после выборов в 2016 году.

«Когда в 2016 году прошли выборы президента США и Госдума с шампанским отмечала победу Трампа и Владимир Владимирович Путин поздравил его, мы на фоне эйфории сделали Трампа почетным членом казачьего общества. Не есаулом, а именно почетным членом», — рассказал лидер казаков.