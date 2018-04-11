«Мат в соцсетях должен быть удален»
Сын Боярского вырос, стал депутатом и взялся за цензуру в интернете.
Сын Боярского вырос, стал депутатом и взялся за цензуру в интернете.
Больше года назад депутат Госдумы, единорос Сергей Боярский предложил коллегам задуматься о тотальном контроле в сети. Вместе с Андреем Альшевских из КПРФ он разработал законопроект о регулировании соцсетей. Они предложили запретить анонимность и заставить соцсети блокировать нарушающую закон информацию. Кроме того, депутаты желают напрочь запретить распространение фейков, которые наносят угрозу безопасности страны. Правда, парламентарии не учли, что почти все предложенные ими нормы уже содержатся в других действующих российских законах. Несмотря на это, профильное ведомство Госдумы в целом проект одобрило. «Лента.ру» поговорила с инициировавшим его Боярским и узнала, что истиной может считаться только официальная позиция.
«Лента.ру»: Законопроект, вновь проходящий обсуждение в Госдуме, был разработан вами летом 2017 года. Что тогда побудило вас, заместителя председателя комитета по экологии и окружающей среде, заняться регулированием социальных сетей?
Боярский: Мне кажется, экология информации и экология окружающей среды — очень схожие понятия. Я четыре года был руководителем телеканала и к информации отношусь очень тщательно. Меня давно удивляло, насколько мы далеки от чистоты взаимоотношений в интернете. Ресурсы в сети настолько широко и всеобъемлюще развиваются, особенно социальные сети. Но почему государство не реагирует на потенциальную угрозу своей информационной безопасности? (С этой формулировкой были приняты проекты, запрещающие иностранцам владеть СМИ в России, а затем и «пакет Яровой» — прим. «Ленты.ру».) И когда мы с коллегами обратились к международному опыту и увидели, что ведущая страна Совета Европы уже несколько лет занимается разработкой подобного законопроекта и
Вы Германию имеете в виду. Когда вы приступали к работе над законом, там активно велись споры о его реалистичности.
Тогда закон уже был принят. Слушайте, ну, я думаю, первые правила дорожного движения у лихачей тоже вызывали огромное количество критики. И вообще весь этот скепсис и такой, знаете ли, легкий
Концептуально не нужно противопоставлять депутата и Государственную думу
Вы имеете в виду Кемерово? (По данным властей, с подачи украинского блогера по соцсетям и мессенджерам распространилась информация о 300 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», что, как заявляли власти региона, побудило кемеровчан выйти на митинг и потребовать правды о жертвах — прим. «Ленты.ру»).
Например, Кемерово, да. Не скажу, что мы опирались на эту трагедию, перевнося закон,
Но ожил он именно после пожара в Кемерове.
К сожалению, получилось, что именно в эти дни он стал актуален. Выяснилось, что мы уже не первый раз наступаем на грабли, когда и добропорядочные, но наивные и легкомысленные пользователи с миллионами подписчиков, не проверив и не взвесив последствия, начинают распространять такие панические сведения. И наши откровенные враги и недоброжелатели с ближнего зарубежья, блогеры, которые в интервью говорят, что ставят целью уничтожение и развал российского государства, делают вбросы. Это все звенья одной цепи, это все наши общие задачи — обеспечить информационную безопасность. Вот об этом наш законопроект. А то, что он не идеален с точки зрения
Но говорить о том, что не нужно даже приступать к этой работе, ибо интернет — это настолько неподдающаяся регулированию вещь, на мой взгляд, самая большая ошибка и с точки зрения обывательского подхода, и с точки зрения государства.
Не совсем так. Мы бы не вносили закон, который дублирует все остальные. Та норма, которая распространяется на соцсети в части удаления недостоверной информации по требованию уполномоченного лица государственного органа — это новелла. Подобные нормы действуют только в отношении новостных агрегаторов, соцсети под них не подпадают. А на наш взгляд, это необходимо, потому что соцсети иногда даже превосходят агрегаторы по степени проникновения информации до конечного пользователя.
На какие соцсети рассчитан ваш закон? Известно, что «ВКонтакте» плотно работает с Роскомнадзором, Facebook тоже быстро реагирует на распространение запрещенной информации.
Они все молодцы. Не устаю повторять, что мы видим, как наши и зарубежные соцсети стараются следить за распространением противоправного контента — за детской порнографией или продажей наркотиков. Мы всячески эту добровольную работу приветствуем.
Мы лишь хотим сделать ее обязательной, а не добровольной.
Кто-тоза одно слово блокирует аккаунт, а до кого-тонеделями не достучаться в части живодерского контента.
Последний случай в Кемерове показывает, что площадки ни технически, ни идеологически не подготовлены к борьбе с распространением заведомо ложных сведений.
Кто и как должен решать, ложное сообщение или нет?
Когда речь идет о количестве жертв при пожаре в Кемерове — МЧС. Не суд, не отдельно взятый пользователь, а именно МЧС, потому что именно они работают на месте и они докладывают о количестве жертв. Они должны за подписью руководителя присылать в Роскомнадзор бумагу со словами: «Посмотрите, у вас в соцсетях масса фейковых сообщений о погибших. Вот наша официальная позиция».
То есть выходит, что любая отличающаяся от официальной позиции информация — это фейк? Даже если официальная позиция не является правдой.
Абсолютно верно. Официальная позиция — это официальная позиция. Все, что отличается от официальной позиции в случае веерного распространения с большого количества аккаунтов, считается фейковым.
Речь идет об общественно значимых событиях. Если один
Но вы ведь умеете проверять информацию, как и любой пользователь интернета. Тем более и власти не раз призывали по всем доступным каналам не верить завышенным данным о погибших в пожаре.
Мы не должны заставлять среднестатистического пользователя «уметь проверять информацию». Мы должны сделать так, чтобы до него доходила уже проверенная информация. И если через
А если посты не призваны сеять панику? Просто оценки или слухи. Каков критерий?
Просто слухи — это плохо. Слухи не должны распространяться в социальных сетях. И мы, как и наши партнеры по Совету Европы, в Германии, во Франции, будем бороться с распространением недостоверной информации.
Согласно вашему законопроекту, материться в соцсетях тоже нельзя. (В законопроекте сказано, что крупные соцсети должны следить за тем, чтобы пользователи не размещали посты с пропагандой порнографии, культа насилия и жестокости, а также материалов, содержащих нецензурную брань — прим. «Ленты.ру»).
Я не знаю, насколько это выдержит критику моих коллег, но я считаю, что любые сообщения, которые содержат нецензурную лексику, должны быть удалены.
Почему?
У вас это вызывает вопрос? У меня, например, это вопросов не вызывает. Потому что это чистота. Если на «Эрмитаже» написали слово из трех букв, его надо закрасить или нет? Я считаю, что надо. А еще заодно оштрафовать того, кто это сделал.
Я сознательно подписываюсь на людей в соцсетях, заведомо предполагая, что они могут использовать крепкое словцо.
Ну вот вы и подписывайтесь, пусть будут это ваши закрытые истории. В Instagram и Facebook же можно публиковать записи только для друзей в
То есть в сущности достаточно просто закрывать свою страницу от посторонних глаз.
Да. И занимайтесь там, чем хотите. Распространяйте недостоверные сведения, обсуждайте их. Главное, чтобы это не стало общественно значимым.
Беседовала Светлана Поворазнюк
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