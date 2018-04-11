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13:19 (мск), источник: ТАСС

На выставке в Сочи представили несгораемую спецодежду

СОЧИ, 11 апреля. /ТАСС/. Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE-2018, на которой представлены лучшие отечественные и зарубежные образцы средств индивидуальной защиты работников, открылась в Сочи. Это мероприятие проходит в главном медиацентре города уже в третий раз.

О новинках в сфере защиты персонала от несчастных случаев и профессионального выгорания — в материале корреспондента ТАСС.

Особо стойкая спецодежда

Экспозиция SAPE-2018 занимает более 6,5 тыс. квадратных метров. Здесь представлены более 150 российских и иностранных компаний. Они демонстрируют предложения для нефтяников, шахтеров, исследователей Арктики. Для этих и других профессий, связанных с экстремальными условиями, на выставке представлена спецодежда, которая не горит, не тонет, не плавится и выдерживает практически любые температурные нагрузки.

Организаторы выставки позаботились, чтобы на ней было интересно не только узким специалистам, но и всем участникам Всероссийской недели охраны труда, мероприятия которой также в эти дни проходят в медиацентре.

Как рассказала ТАСС директор выставки SAPE-2018 Елена Пфаф, одной из новинок нынешней выставки стал так называемый кисель-бар для сотрудников вредных производств. «Такой кисель дают людям на вредном производстве, и по своим свойствам он ничуть не уступает молоку», — сказала Пфаф.

Капсула для релаксации

Еще один оригинальный экспонат выставки — капсула для снятия стресса и релаксации, защищающая от профессионального «выгорания». Капсула обладает особыми физическими и отражающими свойствами, позволяющими расслабиться и восстановить психологические и физиологические ресурсы.

Как рассказала представитель компании-производителя Ирина Коноплицкая, изделия с микросферами появились в нашей стране еще в 70-х годах. Тогда из них делали матрасы для пациентов с ожогами и для лежачих больных, чтобы предотвратить появление пролежней. Позже их стали применять в кабинетах психологической разгрузки. В советские года такие кабинеты были практически на каждом предприятии, сегодня их можно встретить только в лечебно- профилактических учреждениях, сообщила она.

«Если человек перевозбудился, испытал нервный стресс, у него синдром профессионального выгорания, астения, давление, можно человека поместить в капсулу. За 30−40 минут сна происходит быстрое восстановление организма, как будто человек спал 2−3 часа», — отмечает собеседница агентства.

Защита от «цифрового старения» кожи

Еще одна инновационная российская разработка, представленная на площадке SAPE — это единственная в мире продукция для защиты кожи от вредного офисного воздействия. Сухой воздух, голубой свет монитора, постоянное недосыпание, несбалансированное питание — все эти факторы могут привести к так называемому «цифровому» старению и даже раку кожи, рассказала ТАСС представитель компании- разработчика защитных средств Алиса Бельмос.

«Ученые подсчитали, что современный человек около 250 часов в месяц смотрит в экран компьютера, смартфона или планшета. Экран компьютера — это источник голубого света или HEV-излучения. Постоянный контакт с HEV-излучением снижает количество естественных антиоксидантов и замедляет процесс восстановления кожи, поэтому кожа становится раздраженной, шелушится и увядает, … происходит так называемое “цифровое старение” кожи. Для того, чтобы кожа в офисе чувствовала себя комфортно, нужны специальные средства», — сказала она.

Линейка продукции для офисных работников представлена защитным кремом для работы за компьютером, спреем для лица, роликом для кожи вокруг глаз, средством для очищения кожи от стойких загрязнений, например, маркера или чернил, и антибактериальной пеной для рук, которая не требует смывания. Все эти средства образуют на коже защитный барьер и нейтрализуют вредное воздействие монитора и окружающей среды.

Выставка в Сочи продлится еще три дня.

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