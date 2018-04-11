Как выглядит кемпинг из перевернутых рыбацких лодок (фото)
Дорого, но экзотично.
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Дорого, но экзотично.
Если хочется отдохнуть необычно и со вкусом, вам прямая дорога в небольшую деревушку
Традиция повторно использовать лодки появилась еще в 19-м веке, когда дно судна заново смолили и использовали в качестве крыши для деревянных построек.
Постепенно лодки заменили более современными и удобными материалами, но экзотический обычай все же решили вернуть к жизни в 90-е годы прошлого века — и соорудили из перевернутых лодок туристический кемпинг.
На его территории есть гостиничные номера, кафе, туалеты и душ.
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