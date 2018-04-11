В волгоградских библиотеках прошли матчи «Футбола на книжной полке»
Литературные матчи Читательского чемпионата о футболе и футболистах прошли в детских библиотеках Волгоградской области.
Литературные матчи Читательского чемпионата о футболе и футболистах прошли в детских библиотеках Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Отметим, в рамках проекта «Футбольное чтение», который проводится с 2016 года, состоялись областные конкурсы детского творчества, встречи с представителями футбольного клуба «Ротор-Волгоград», мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню здоровья.
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