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17:50 (мск), источник: АиФ Волгоград

В волгоградских библиотеках прошли матчи «Футбола на книжной полке»

Литературные матчи Читательского чемпионата о футболе и футболистах прошли в детских библиотеках Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, дети читали произведения авторов Виктора Голявкина, Льва Кассиля, Юрия Нагибина, Игоря Носова, Александра Хорта, а затем обсуждали их. Писатель из Новоаннинска специально для Читательского чемпионата написал рассказ «Футбол — всему голова!» Юные читатели соревновались на импровизированных футбольных полях, отвечая на вопросы викторин и литературных игр, озвучивали мультфильмы, показывали свое мастерство в спортивных состязаниях. В Чемпионате приняло участие около 1 000 читателей библиотек Волгограда, Николаевского, Новоаннинского, Ольховского и Суровикинского районов области.

Отметим, в рамках проекта «Футбольное чтение», который проводится с 2016 года, состоялись областные конкурсы детского творчества, встречи с представителями футбольного клуба «Ротор-Волгоград», мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню здоровья.

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