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13:07 (мск), источник: ТАСС

Военные саперы взрывают лед на реке Белая для защиты от паводка пяти поселков в Башкирии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Саперы Центрального военного округа приступили к разрушению льда на реке Белая в Бурзянском районе Башкирии, чтобы предотвратить подтопление пяти населенных пунктов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

«Сводный отряд инженерной бригады совершил 350-километровый марш из пункта постоянной дислокации к месту работ на реке Белая в Бурзянском районе Башкирии, провел инженерную разведку для определения мест закладки тротила, развернул подрывную станцию. Работы проводятся на затороопасном участке реки, чтобы исключить подтопление пяти населенных пунктов, расположенных вниз по течению, с населением более 11 тысяч человек», — отметили в пресс- службе.

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По данным военных, ширина реки Белая на участках, где производятся взрывы, составляет около 100 м. «В ходе подрывных работ саперы планируют использовать 1 тонну тротила», — пояснили в пресс-службе.

На этой неделе саперы также проводят взрывы льда на реке Енисей в Туве, а в марте военнослужащие округа уже разрушили лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков, и на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области.

По словам командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Александра Лапина, более 4,7 тысячи военнослужащих и 800 единиц техники готовы оказать помощь регионам Сибири, Урала и Поволжья в борьбе с чрезвычайными ситуациями природного характера.

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