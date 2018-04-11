Военные саперы взрывают лед на реке Белая для защиты от паводка пяти поселков в Башкирии

«Сводный отряд инженерной бригады совершил 350-километровый марш из пункта постоянной дислокации к месту работ на реке Белая в Бурзянском районе Башкирии, провел инженерную разведку для определения мест закладки тротила, развернул подрывную станцию. Работы проводятся на затороопасном участке реки, чтобы исключить подтопление пяти населенных пунктов, расположенных вниз по течению, с населением более 11 тысяч человек», — отметили в пресс- службе.

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По данным военных, ширина реки Белая на участках, где производятся взрывы, составляет около 100 м. «В ходе подрывных работ саперы планируют использовать 1 тонну тротила», — пояснили в пресс-службе.

На этой неделе саперы также проводят взрывы льда на реке Енисей в Туве, а в марте военнослужащие округа уже разрушили лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков, и на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области.