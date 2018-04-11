Субботник в Новосибирске пройдет 21 апреля, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Мэр постановил создать рабочую группу по проведению общегородского санитарного дня, подготовке и организации работ по уборке территории города Новосибирска в весенне-летний период 2018 года.

Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска поручено принять меры по подготовке и организации работ по уборке территории города Новосибирска, контролю качества их проведения, до 12 апреля создать оперативные группы по координации действий участников уборки территории по районам города.

«Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска дано задание обеспечить своевременный сбор и вывоз остатков опавших листьев, песко-соляной смеси, мусора, брошенных предметов и других отходов для последующих утилизации, обезвреживания и захоронения в соответствии с законодательством в области обращения с отходами», — отметили в муниципалитете.