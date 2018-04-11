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12:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Субботник в Новосибирске пройдет 21 апреля

Мэрия призывает горожан принять участие в традиционной акции и навести чистоту в городе, сообщили в пресс-центре.

Субботник в Новосибирске пройдет 21 апреля, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Мэр постановил создать рабочую группу по проведению общегородского санитарного дня, подготовке и организации работ по уборке территории города Новосибирска в весенне-летний период 2018 года.

Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска поручено принять меры по подготовке и организации работ по уборке территории города Новосибирска, контролю качества их проведения, до 12 апреля создать оперативные группы по координации действий участников уборки территории по районам города.

«Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска дано задание обеспечить своевременный сбор и вывоз остатков опавших листьев, песко-соляной смеси, мусора, брошенных предметов и других отходов для последующих утилизации, обезвреживания и захоронения в соответствии с законодательством в области обращения с отходами», — отметили в муниципалитете.

Руководителей и коллективы организаций, в том числе профсоюзных и общественных, воинских частей, жителей города Новосибирска приглашают принять активное участие в проведении общегородского санитарного дня.

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