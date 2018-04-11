Субботник в Новосибирске пройдет 21 апреля
Мэрия призывает горожан принять участие в традиционной акции и навести чистоту в городе, сообщили в
Мэрия призывает горожан принять участие в традиционной акции и навести чистоту в городе, сообщили в
Субботник в Новосибирске пройдет 21 апреля, об этом сообщает
Мэр постановил создать рабочую группу по проведению общегородского санитарного дня, подготовке и организации работ по уборке территории города Новосибирска в
Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска поручено принять меры по подготовке и организации работ по уборке территории города Новосибирска, контролю качества их проведения, до 12 апреля создать оперативные группы по координации действий участников уборки территории по районам города.
«Департаменту транспорта и
Руководителей и коллективы организаций, в том числе профсоюзных и общественных, воинских частей, жителей города Новосибирска приглашают принять активное участие в проведении общегородского санитарного дня.
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