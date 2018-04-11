С понедельника в Симферополе запускают маршруты к новому терминалу аэропорта

Источник: РИА "Новости"

«При следовании в обратном направлении общественный транспорт, задействованный на данных маршрутах, будет совершать остановки у здания старого аэровокзального комплекса», — уточнила Лавринова.

К новому комплексу будут ходить троллейбус № 17 из микрорайона Хошкельды, а также ночной экспресс № 20, который соединит железнодорожный вокзал и новый терминал. Будут продлены и два автобусные маршрута — № 49 и № 49А.

В администрации добавили, что автостанция у старого аэровокзального комплекса продолжит свою работу. Более того, будут запущены два новые маршрута «Новый аэровокзальный комплекс — Аэропорт Центральный (старый терминал)», которые будут курсировать каждые 30 минут.