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14:50 (мск), источник: РИА Крым

С понедельника в Симферополе запускают маршруты к новому терминалу аэропорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. С 16 апреля будет изменена схема движения двух автобусных и двух троллейбусных маршрутов крымской столицы, которые начнут курсировать в направлении нового терминала аэропорта «Симферополь». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации со ссылкой на начальника управления транспорта и связи Анастасию Лавринову.

Источник: РИА "Новости"

«При следовании в обратном направлении общественный транспорт, задействованный на данных маршрутах, будет совершать остановки у здания старого аэровокзального комплекса», — уточнила Лавринова.

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К новому комплексу будут ходить троллейбус № 17 из микрорайона Хошкельды, а также ночной экспресс № 20, который соединит железнодорожный вокзал и новый терминал. Будут продлены и два автобусные маршрута — № 49 и № 49А.

В администрации добавили, что автостанция у старого аэровокзального комплекса продолжит свою работу. Более того, будут запущены два новые маршрута «Новый аэровокзальный комплекс — Аэропорт Центральный (старый терминал)», которые будут курсировать каждые 30 минут.

Ранее заместитель главы администрации Сергей Круцюк заявил, что будут продлены шесть действующих маршрутов общественного транспорта до нового терминала аэропорта. Также он говорил о планах переноса центрального автовокзала в старый аэровокзальный комплекс, что поменяет логистику доставки пассажиров и возможности продления троллейбусного маршрута Ялта — аэропорт «Симферополь» до нового терминала аэропорта.

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