В Краснодаре сыпется фасад дома купца Никитина после реставрации

— Материал, используемый для финишной отделки фасада здания, имеет гипсовую основу, что, вероятно, и стало причиной разрушения, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ОНФ.

Известно, что 2 февраля казенное учреждение «Центрреставрация» заключило госконтракт с частной компанией на ремонт фасада этого здания стоимостью в 48 миллионов рублей. В конце 2017 года подрядчик выполнил реставрацию, а 21 декабря заказчик принял работы и оплатил их.