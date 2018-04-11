В Краснодаре сыпется фасад дома купца Никитина после реставрации

— Материал, используемый для финишной отделки фасада здания, имеет гипсовую основу, что, вероятно, и стало причиной разрушения, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ОНФ.
Известно, что 2 февраля казенное учреждение «Центрреставрация» заключило госконтракт с частной компанией на ремонт фасада этого здания стоимостью в 48 миллионов рублей. В конце 2017 года подрядчик выполнил реставрацию, а 21 декабря заказчик принял работы и оплатил их.
«Дом купца Никитина, конец XIX века» является памятником архитектуры конца XIX века и находится по адресу улица Красная, 18. Сейчас там располагается консерватория Краснодарского государственного института культуры.
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