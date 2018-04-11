Карантин по бешенству введен в г.о. Бор Нижегородской области

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом управление Россельхознадзора по региону сообщило 11 апреля 2018 года. Согласно информации, бешенство было обнаружено при исследовании биоматериала лисы. Неблагополучным по бешенству населенным пунктом признана д. Вязилка. В угрожаемую зону вошли д. Тугарино и с. Ивановское. Карантин введен до 6 июня.

Напомним также, что число случаев бешенства у животных в регионе за I квартал 2018 года выросло в три раза.