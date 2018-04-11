В Чусовском районе закрыли две ледовые переправы
С 10 апреля закрыты две ледовые переправы: одна в районе Верхнечусовских городков, вторая — технологическая — недалеко от села Сёла (урочище «Ванёво»).
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
С 10 апреля закрыты две ледовые переправы: одна в районе Верхнечусовских городков, вторая — технологическая — недалеко от села Сёла (урочище «Ванёво»).
В связи с изменением структуры и плотности льда на ледовых переправах, проезд по ним запрещен и опасен.
Согласно данным МКУ «Управление гражданской защиты», сейчас там обвалили въездные пути, распилили лёд, выставили предупредительные знаки.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.