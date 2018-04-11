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13:19 (мск), источник: Новости Перми

В Чусовском районе закрыли две ледовые переправы

С 10 апреля закрыты две ледовые переправы: одна в районе Верхнечусовских городков, вторая — технологическая — недалеко от села Сёла (урочище «Ванёво»).

Источник: Новости Перми

В связи с изменением структуры и плотности льда на ледовых переправах, проезд по ним запрещен и опасен.

Согласно данным МКУ «Управление гражданской защиты», сейчас там обвалили въездные пути, распилили лёд, выставили предупредительные знаки.

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