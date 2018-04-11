Три немецкие овчарки из Татарстана отправятся служить на Кубу

Собаки были выращены и воспитаны в питомнике служебного собаководства УФСИН России по РТ. Вместе с ними в Национальный центр кинологической службы МВД Республики Куба поедет еще одна овчарка из российского питомника.

Животные были переданы в дар и отбирались по уровню дрессировки, реакции на выстрел и отношению к фигуранту, так называют помощников, которые играют роль «злоумышленников» на дрессировках. Таким образом были выбраны двухлетние Берта и Булитсис Пенза и Деус Вульт Зум, которому уже четыре года. В дальней поездке собак будут сопровождать два сотрудника ведомства и ветеринарный врач.