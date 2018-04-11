Против командира пожарного звена, тушившего «Зимнюю Вишню», возбудили дело
По версии следствия, Сергей Генин допустил халатность при тушении пожара.
По версии следствия, Сергей Генин допустил халатность при тушении пожара.
В отношении командира пожарного звена, тушившего пожар в «Зимней Вишне», возбуждено уголовное дело.
Как сообщает
Однако, Генин проигнорировал полученную информацию и вместе со своим звеном отправился к лестничному маршу, находящемуся в
По версии следствия, в результате халатных действий Генина не менее 37 человек задохнулись продуктами горения в кинозале № 2 на 4 этаже. Сейчас по месту жительства фигуранта проводятся обыски, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения.
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