Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
В Госдуме приняли закон о повышении уровня безопасности детского отдыха
5 причин купить квартиру с готовым ремонтом
Валерия рассказала о своих бывших мужьях
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Китай не РФ, долги не прощает: министр обороны КНР посетил Минск
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
Валерия рассказала о своих бывших мужьях
Бен Аффлек решил переехать поближе к Дженнифер Гарнер
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 причин купить квартиру с готовым ремонтом
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Танцы для Ким Чен Ира
13:42 (мск), источник: НИА Красноярск

В первую неделю апреля в Красноярске родилась тройня

За первую неделю апреля в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства родилось 72 ребенка, из них 29 мальчиков и 43 девочки.

В том числе, на свет появились 4 двойни и 1 тройня.

Вес самого крупного малыша составил 4 440 граммов, а самого маленького всего 870 граммов, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Трамп: Россия, готовься к нашим новым ракетам в Сирии
Курс доллара превысил 65 рублей впервые с 30 ноября 2016 года
СКР возбудил дело против пожарного, тушившего «Зимнюю вишню»
Посол РФ заявил о праве сбивать ракеты США при ударе по Сирии
Черная среда. Авиабилеты дорожают из-за ослабления рубля
Медведев рассказал о «шести годах испытаний на прочность»
Сбежавшего из России «водочного короля» амнистировали
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь