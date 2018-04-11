В первую неделю апреля в Красноярске родилась тройня
За первую неделю апреля в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства родилось 72 ребенка, из них 29 мальчиков и 43 девочки.
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За первую неделю апреля в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства родилось 72 ребенка, из них 29 мальчиков и 43 девочки.
В том числе, на свет появились 4 двойни и 1 тройня.
Вес самого крупного малыша составил 4 440 граммов, а самого маленького всего 870 граммов, рассказали в
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