В первую неделю апреля в Красноярске родилась тройня

В первую неделю апреля в Красноярске родилась тройня

За первую неделю апреля в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства родилось 72 ребенка, из них 29 мальчиков и 43 девочки.