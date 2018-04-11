«Беговую» подключили к постоянному электричеству

Источник: Комсомольская правда

Чуть больше двух недель осталось до испытательного запуска «Беговой» и «Новокрестовской». Напомним, вице-губернатор Игорь Албин пообещал, что первыми пассажирами станут болельщики матча «Зенит» — «ЦСКА», который пройдет 29 апреля.

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Завершающие работы на станциях идут полным ходом. Сегодня стало известно, что «Беговую» перевели на постоянную схему электроснабжения. Ее соседку по линии — «Новокрестовскую» — подключили неделей ранее.

— Подключения прошло штатно, без замечаний со стороны заказчика — КРТИ и эксплуатирующей организации — ГУП «Петербургский метрополитен», — сообщили в пресс-службе «Метростроя».

Постоянное электричество дает возможность провести на станциях пусконаладочные работы: испытать эскалаторы и траволаторы, проверить работу сетей, подстанций, другого оборудования.