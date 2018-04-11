«Беговую» подключили к постоянному электричеству
Неделей ранее на такую же схему перевели «Новокрестовскую».
Неделей ранее на такую же схему перевели «Новокрестовскую».
Чуть больше двух недель осталось до испытательного запуска «Беговой» и «Новокрестовской». Напомним,
Завершающие работы на станциях идут полным ходом. Сегодня стало известно, что «Беговую» перевели на постоянную схему электроснабжения. Ее соседку по линии — «Новокрестовскую» — подключили неделей ранее.
— Подключения прошло штатно, без замечаний со стороны заказчика — КРТИ и эксплуатирующей организации — ГУП «Петербургский метрополитен», — сообщили в
Постоянное электричество дает возможность провести на станциях пусконаладочные работы: испытать эскалаторы и траволаторы, проверить работу сетей, подстанций, другого оборудования.
— Вместе с метрополитеном мы приступаем к подготовке подачи напряжения на контактный рельс, — рассказали в «Метрострое». — Затем пустим пробный электропоезд и начнем обкатку поездов на новом участке
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