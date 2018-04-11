Жители Петербурга смогут получать лекарства по электронным рецептам
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Законодательное собрание
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Законодательное собрание
Инициативу в городской парламент внесли Александр Тетердинко и глава постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Елена Киселева.
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«Безусловно, вопрос введения электронных рецептов непростой, в Москве система уже показала свои плюсы и минусы и требует обсуждения. Мы считаем, что нужно поддерживать и развивать современные и передовые технологии в медицине. Например, на электронные рецепты с 2012 года успешно перешли наши финские соседи», — отметил Тетердинко, слова которого приводятся в сообщении.
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