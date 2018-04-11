Жители Петербурга смогут получать лекарства по электронным рецептам

Депутаты предлагают наделить правительство Санкт-Петербурга полномочием по введению электронных рецептов на лекарственные препараты в соответствии с федеральным законом, при этом пациент всегда может попросить выписать ему рецепт на бумаге.

«Безусловно, вопрос введения электронных рецептов непростой, в Москве система уже показала свои плюсы и минусы и требует обсуждения. Мы считаем, что нужно поддерживать и развивать современные и передовые технологии в медицине. Например, на электронные рецепты с 2012 года успешно перешли наши финские соседи», — отметил Тетердинко, слова которого приводятся в сообщении.