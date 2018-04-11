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14:42 (мск), источник: РИА Новости

Жители Петербурга смогут получать лекарства по электронным рецептам

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании в среду приняло в первом чтении законопроект, который позволит в поликлиниках оформлять электронные рецепты на лекарства наряду с бумажными, сообщили РИА Новости в аппарате лидера фракции «Единая Россия» в городском парламенте Александра Тетердинко.

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Инициативу в городской парламент внесли Александр Тетердинко и глава постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Елена Киселева.

Депутаты предлагают наделить правительство Санкт-Петербурга полномочием по введению электронных рецептов на лекарственные препараты в соответствии с федеральным законом, при этом пациент всегда может попросить выписать ему рецепт на бумаге.

«Безусловно, вопрос введения электронных рецептов непростой, в Москве система уже показала свои плюсы и минусы и требует обсуждения. Мы считаем, что нужно поддерживать и развивать современные и передовые технологии в медицине. Например, на электронные рецепты с 2012 года успешно перешли наши финские соседи», — отметил Тетердинко, слова которого приводятся в сообщении.

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