Первые субботники в Казани пройдут 14 апреля

14 апреля в этих районах пройдут первые субботники, сообщает администрация районов столицы РТ.

В этот день субботники пройдут во дворах по адресам Ибрагимова, д. 12 и ул. Ферганская, д. 3. На уборку территории выйдут глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов и депутаты Казгордумы Олег Калимов и Сергей Черепанов.

В каждом дворе будут организованы развлекательная и интерактивная программы, фотозоны и тематические мастер-классы, что позволит провести время максимально продуктивно и интересно, отмечают организаторы.