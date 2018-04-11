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16:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Первые субботники в Казани пройдут 14 апреля

(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В Кировском и Московском районах Казани начинается сезон уборки и благоустройства территории.

14 апреля в этих районах пройдут первые субботники, сообщает администрация районов столицы РТ.

В этот день субботники пройдут во дворах по адресам Ибрагимова, д. 12 и ул. Ферганская, д. 3. На уборку территории выйдут глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов и депутаты Казгордумы Олег Калимов и Сергей Черепанов.

В каждом дворе будут организованы развлекательная и интерактивная программы, фотозоны и тематические мастер-классы, что позволит провести время максимально продуктивно и интересно, отмечают организаторы.

Администрацией Кировского и Московского районов объявлен Инстаграм — конкурс #чистые районы. Автор самой оригинальной фотографии с субботника сможет получить необходимые на весенне-летний сезон вещи: дождевик и резиновые сапоги.

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