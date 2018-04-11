Первые субботники в Казани пройдут 14 апреля
(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В Кировском и Московском районах Казани начинается сезон уборки и благоустройства территории.
(Казань, 11 апреля, «Татар-информ»). В Кировском и Московском районах Казани начинается сезон уборки и благоустройства территории.
14 апреля в этих районах пройдут первые субботники, сообщает администрация районов столицы РТ.
В этот день субботники пройдут во дворах по адресам Ибрагимова, д. 12 и ул. Ферганская, д. 3. На уборку территории выйдут глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов и депутаты Казгордумы Олег Калимов и Сергей Черепанов.
В каждом дворе будут организованы развлекательная и интерактивная программы, фотозоны и тематические
Администрацией Кировского и Московского районов объявлен Инстаграм — конкурс #чистые районы. Автор самой оригинальной фотографии с субботника сможет получить необходимые на
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