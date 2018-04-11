Эпидемия гриппа в Санкт-Петербурге подходит к концу
Количество заболевших снижается.
Количество заболевших снижается.
И пришла поздно, и бушевала недолго. Эпидемия гриппа в
— Кроме того, в
Напомним,
С коллегами солидарны и в инфекционной больнице имени Боткина. Если на пике эпидемии к ним госпитализировали по 600−650 человек, то на прошлой неделе пациентов было 475. Но при этом за этот же период здесь выявили рекордное для нынешнего сезона число случаев гриппа А — он подтвердился у 127 человек.
Добавим, нынешняя эпидемия не была такой сильной, как скажем та, которая бушевала два года назад. Но и она не обошлась без жертв. На данный момент известно о двух летальных случаях. Оба умерших от гриппа петербуржца были не привиты.
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