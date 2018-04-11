Источник: Комсомольская правда

И пришла поздно, и бушевала недолго. Эпидемия гриппа в Санкт-Петербурге подходит к концу. По данным НИИ Гриппа на прошлой неделе — с 2 по 8 апреля эпидемический порог в нашем городе был превышен всего лишь на 9,6 процента.

— Кроме того, в Санкт-Петербурге пороги превышены только среди взрослого населения (на 25,6%), — рассказали в НИИ.

Напомним, из-за эпидемии младшим школьникам продлили каникулы. Вместо 2 апреля они вышли на учебу 9-го. Не исключено, что именно это помогло остановить распространение вируса среди детей.

С коллегами солидарны и в инфекционной больнице имени Боткина. Если на пике эпидемии к ним госпитализировали по 600−650 человек, то на прошлой неделе пациентов было 475. Но при этом за этот же период здесь выявили рекордное для нынешнего сезона число случаев гриппа А — он подтвердился у 127 человек.