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14:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Эпидемия гриппа в Санкт-Петербурге подходит к концу

Количество заболевших снижается.

Источник: Комсомольская правда

И пришла поздно, и бушевала недолго. Эпидемия гриппа в Санкт-Петербурге подходит к концу. По данным НИИ Гриппа на прошлой неделе — с 2 по 8 апреля эпидемический порог в нашем городе был превышен всего лишь на 9,6 процента.

— Кроме того, в Санкт-Петербурге пороги превышены только среди взрослого населения (на 25,6%), — рассказали в НИИ.

Напомним, из-за эпидемии младшим школьникам продлили каникулы. Вместо 2 апреля они вышли на учебу 9-го. Не исключено, что именно это помогло остановить распространение вируса среди детей.

С коллегами солидарны и в инфекционной больнице имени Боткина. Если на пике эпидемии к ним госпитализировали по 600−650 человек, то на прошлой неделе пациентов было 475. Но при этом за этот же период здесь выявили рекордное для нынешнего сезона число случаев гриппа А — он подтвердился у 127 человек.

Добавим, нынешняя эпидемия не была такой сильной, как скажем та, которая бушевала два года назад. Но и она не обошлась без жертв. На данный момент известно о двух летальных случаях. Оба умерших от гриппа петербуржца были не привиты.

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