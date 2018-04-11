Роспотребнадзор: «Эпидемия гриппа в Нижнем пошла на спад»

— Да что же это такое! На улице весна, солнышко светит, а у нас на работе все болеют, — вот уже несколько недель жалуются нижегородцы в социальных сетях. — Как-то поздновато для гриппа!

Действительно, в этом году эпидемия гриппа пришла в Нижегородскую область с опозданием. Да и развернуться в полную силу не смогла — едва достигнув пика, заболеваемость уже пошла на спад.

— В этом году медики привили беспрецедентное число нижегородцев — 42%. Благодаря этому эпидемиологический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ произошел позднее, — рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко. — Более того, события разворачиваются далеко не так интенсивно, как в предыдущие годы. Если раньше превышение эпидемиологического порога в регионе достигало 200−300%, то сейчас — только 35%. При этом с прошлой недели уже началось постепенное снижение заболеваемости — примерно на 4,2%. Так что пик уже пройден. Думаю, что через 3−4 недели мы уже сможем вернуться к нормальным показателям.

Такой низкий уровень заболеваемости сыграл на руку не только самим нижегородцам, но и медикам. Если раньше в период эпидемии для больных гриппом приходилось перепрофилировать койки в других отделениях, то в этом году удалось справиться силами инфекционистов.

— В этом сезоне у нас даже не было массовых закрытий на карантин школ и детских садов, — радуется Наталия Кучеренко. — К примеру, сейчас в Нижегородской области закрыта только одна школа и 1% детских садов. В основном, закрываем на карантин отдельные классы и детсадовские группы.

Специалисты Роспотребнадзора признают, что главную роль в таких низких показателях заболеваемости сыграла вакцинация. Благо в Нижний Новгород пришли именно те штаммы вируса гриппа, которые и ожидались.

— Примерно 40% всех случаев заболевания приходится на вирус гриппа H1N1, — рассказывают специалисты регионального Управления Роспотребнадзора. — Еще 20% — на вирус гриппа B, остальные — на H3N2. Все эти варианты были учтены при составлении вакцины.

Только цифры.

31 тысяча человек заболела гриппом и ОРВИ в Нижегородской области за последнюю неделю.

17 800 человек — на территории Нижнего Новгорода.