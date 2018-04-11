Как сумчатые убирают за детенышами?

Источник: Ivan Lojko / СС0

Сумчатые млекопитающие всегда возбуждают любопытство из-за принципиально другого способа размножения.

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После очень короткой беременности — от восьми дней до одного месяца — на свет появляется детеныш, размер которого не превышает 2,5 см, а вес — 5 г!

Едва появившись из родового отверстия, малыш начинает трудный путь: пульсирующими движениями он подталкивает свое тело вперед, а передними лапками крепко цепляется за шерсть матери. В пути он активно вертит головой, улавливая нужный запах. Забравшись в сумку, детеныш хватает сосок, который у него во рту «разбухает», чтобы малыш не оторвался. Первое время детеныш не может даже сосать молоко, самка впрыскивает его в рот младенцу при помощи специальных мышц. В мамином кармане сумчатые проводят по несколько месяцев. Так, детеныши опоссума покидают сумку только спустя два с половиной месяца после рождения, а кенгурята могут задержаться до восьми.

Источник: Christine Mendoza / СС0

У некоторых любознательных людей вполне может возникнуть вопрос: как быть с фекалиями детенышей, которые сидят в сумке? Ведь такой малыш не может выйти на улицу для отправления естественных потребностей. Скорее всего, мать удаляет продукты жизнедеятельности малыша, регулярно вылизывая детеныша и сумку. У плацентарных млекопитающих, например у хищников из семейства кошачьих, мать поедает помет детенышей, пока они находятся на молочном вскармливании, и перестает это делать, когда детеныши начинают есть мясную пищу. Так что ничего необычного в этом нет, соблюдение гигиены — неотъемлемая часть процесса воспитания потомства.