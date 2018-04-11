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14:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Адвокаты капитана «Норда» направили жалобу в ОБСЕ

Защитники уверены, что во время рассмотрения дела крымского моряка нарушались права человека.

Адвокаты капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко передали информацию о его задержании и рассмотрении дела представителям ОБСЕ. Об этом КП-Крым сообщил адвокат Дмитрий Щербина.

— Хотим, чтобы они все-таки отобразили в своих отчетах, что нарушались права человека. А это так же объективно и очевидно, как-то, что завтра взойдет солнце, — сказал Щербина.

Он также отметил, что планируется подавать апелляцию на решение херсонского суда об аресте Владимира Горбенко. Адвокат заверил, что при необходимости защита готова дойти даже до Европейского суда по правам человека.

Ранее Владимира Горбенко наконец-то выпустили из СИЗО под залог. Его обвиняют сразу в двух уголовных преступлениях — «нарушении порядка въезда и выезда из временно оккупированной территории» (ч 2. ст. 332 УК Украины), а также в незаконном вылове рыбы (ст. 349 УК Украины).

Владимира Горбенко ждет обследование в больнице. По словам адвоката Дмитрия Щербины, врачи не исключают вероятность инфаркта или инсульта, поэтому капитан «Норда» должен срочно пройти осмотр у врачей.

Остальные девять членов экипажа судна «Норд» во вторник 10 апреля давали показания в СБУ по делу в отношении капитана.

Напомним, крымское рыболовецкое судно «Норд» под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море — в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа — жители Керчи с российскими паспортами.

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