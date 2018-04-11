В ГИБДД рассказали, как самостоятельно оформить ДТП

Источник: 36on.ru

Евгений Шаталов пояснил, что, в первую очередь, для оформления ДТП без сотрудников полиции должен быть соблюден ряд условий: в аварии должно быть задействовано не более двух машин, не должно быть пострадавших, у обоих участников должны быть действующие полисы ОСАГО, ущерб, причиненный автомобилям, не должен превышать 50 000 рублей и у водителей не должно быть разногласий по поводу того, как именно произошла авария.

Если все эти условия соблюдены, автомобилисты должны позвонить в дежурную часть и сообщить о ДТП, сфотографировать повреждения транспортных средств и место, где произошла авария, нарисовать и подписать схему с указанием направления движения автомобилей. После этого, водителям может быть предложено, приехать в подразделение ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Воронежу, где специально организовано место для оформления происшествий.

— Оформление ДТП таким образом поможет участникам дорожного движения сэкономить свое время, разгрузить улично-дорожную сеть от заторовых явлений, которые возникают из-за небольших происшествий на дорогах и снизить нагрузку сотрудников ГИБДД для выполнения иных, немаловажных задач. Евгений Шаталов