В ГИБДД рассказали, как самостоятельно оформить ДТП
Начальник областного управления ГИБДД на встрече с журналистами рассказал, что необходимо сделать водителям для того, чтобы самостоятельно оформить ДТП.
Начальник областного управления ГИБДД на встрече с журналистами рассказал, что необходимо сделать водителям для того, чтобы самостоятельно оформить ДТП.
Евгений Шаталов пояснил, что, в первую очередь, для оформления ДТП без сотрудников полиции должен быть соблюден ряд условий: в аварии должно быть задействовано не более двух машин, не должно быть пострадавших, у обоих участников должны быть действующие полисы ОСАГО, ущерб, причиненный автомобилям, не должен превышать 50 000 рублей и у водителей не должно быть разногласий по поводу того, как именно произошла авария.
Если все эти условия соблюдены, автомобилисты должны позвонить в дежурную часть и сообщить о ДТП, сфотографировать повреждения транспортных средств и место, где произошла авария, нарисовать и подписать схему с указанием направления движения автомобилей. После этого, водителям может быть предложено, приехать в подразделение ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Воронежу, где специально организовано место для оформления происшествий.
— Оформление ДТП таким образом поможет участникам дорожного движения сэкономить свое время, разгрузить
улично-дорожнуюсеть от заторовых явлений, которые возникают из-занебольших происшествий на дорогах и снизить нагрузку сотрудников ГИБДД для выполнения иных, немаловажных задач.
В полиции также отмечают, что в административном здании за один день таким образом оформляется от 30 до 50 происшествий, при этом среднее время оформления в таких случаях не превышает 20 минут. Кроме того, водители могут воспользоваться специально разработанным информационным ресурсом, который доступен всем желающим на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе «Правила оформления ДТП».
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