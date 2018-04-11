Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Поклонники заподозрили Елену Летучую в беременности
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
17-летняя дочь Веры Брежневой показала фигуру в купальнике
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
Китай не РФ, долги не прощает: министр обороны КНР посетил Минск
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
Советские С-125 отличились, отвечая атаке Израиля
17-летняя дочь Веры Брежневой показала фигуру в купальнике
Брэд Питт уже полгода встречается с известным архитектором
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
5 причин купить квартиру с готовым ремонтом
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Танцы для Ким Чен Ира
14:27 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

9 площадок в Нижнем Новгороде примут желающих написать «Тотальный диктант»

11 апреля, ГТРК «Нижний Новгород». Нижегородцы активно записываются на «Тотальный диктант». Массовая проверка знаний родного русского языка по всей стране пройдет в предстоящую субботу — 14 апреля.

Источник: Вести - Нижний Новгород

В столице Приволжья организованы 9 площадок. И на 4 из них, к удивлению организаторов, уже закончились места. Сейчас доступны к регистрации Нижегородский лингвистический университет, Нижегородский институт управления, Высшая школа экономики — корпус на Львовской улице, школа № 52.

Редакция газеты «Комсомольская правда» организует закрытую площадку. А вот сормовский Ресурсный центр имени преподобного Сергия Радонежского не сможет принять участия в акции из-за карантина по гриппу, который продлится до 15 апреля.

Подключиться к акции можно будет и онлайн. Достаточно зарегистрироваться на сайте totaldick.ru.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Страсть к подглядыванию: видеокамера в душе подвела тюменца под Уголовный кодекс
Российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
Трамп: Россия, готовься к нашим новым ракетам в Сирии
Курс доллара превысил 65 рублей впервые с 30 ноября 2016 года
СКР возбудил дело против пожарного, тушившего «Зимнюю вишню»
Посол РФ заявил о праве сбивать ракеты США при ударе по Сирии
Черная среда. Авиабилеты дорожают из-за ослабления рубля
Медведев рассказал о «шести годах испытаний на прочность»
Сбежавшего из России «водочного короля» амнистировали
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь