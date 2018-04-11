9 площадок в Нижнем Новгороде примут желающих написать «Тотальный диктант»

В столице Приволжья организованы 9 площадок. И на 4 из них, к удивлению организаторов, уже закончились места. Сейчас доступны к регистрации Нижегородский лингвистический университет, Нижегородский институт управления, Высшая школа экономики — корпус на Львовской улице, школа № 52.
Редакция газеты «Комсомольская правда» организует закрытую площадку. А вот сормовский Ресурсный центр имени преподобного Сергия Радонежского не сможет принять участия в акции из-за карантина по гриппу, который продлится до 15 апреля.
Подключиться к акции можно будет и онлайн. Достаточно зарегистрироваться на сайте totaldick.ru.
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