9 площадок в Нижнем Новгороде примут желающих написать «Тотальный диктант»

В столице Приволжья организованы 9 площадок. И на 4 из них, к удивлению организаторов, уже закончились места. Сейчас доступны к регистрации Нижегородский лингвистический университет, Нижегородский институт управления, Высшая школа экономики — корпус на Львовской улице, школа № 52.



Редакция газеты «Комсомольская правда» организует закрытую площадку. А вот сормовский Ресурсный центр имени преподобного Сергия Радонежского не сможет принять участия в акции из-за карантина по гриппу, который продлится до 15 апреля.



Подключиться к акции можно будет и онлайн. Достаточно зарегистрироваться на сайте totaldick.ru.