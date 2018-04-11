На реке Иня в Новосибирской области начали взрывать лёд
Сегодня в Мошковском районе на реке Ине работали саперы — освобождали путь большой воде.
Сегодня в Мошковском районе на реке Ине работали саперы — освобождали путь большой воде.
По руслу реки есть определенные участки, где необходимо ослабить ледяной покров — излучины, отмели, места рядом с островами. В этих точках, по определению специалистов, во время половодья могут возникнуть ледяные заторы и эти природные плотины могут стать причиной разлива реки. Исправить ситуацию должны несколько сотен килограммов взрывчатки. Иня, скорее всего, станет единственной рекой, где проведут взрывы.
Игорь Шалаев, заместитель начальника отдела
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