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14:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На реке Иня в Новосибирской области начали взрывать лёд

Сегодня в Мошковском районе на реке Ине работали саперы — освобождали путь большой воде.

Источник: Вести - Новосибирск

По руслу реки есть определенные участки, где необходимо ослабить ледяной покров — излучины, отмели, места рядом с островами. В этих точках, по определению специалистов, во время половодья могут возникнуть ледяные заторы и эти природные плотины могут стать причиной разлива реки. Исправить ситуацию должны несколько сотен килограммов взрывчатки. Иня, скорее всего, станет единственной рекой, где проведут взрывы.

Игорь Шалаев, заместитель начальника отдела инженерно-технических мероприятий ГУ МЧС по Новосибирской области: «В связи с тем, что на Карасуке не ожидается происшествий, принято решение, что на Карасуке ледовзрывные работы будут проводиться по факту необходимости. Превентивные взрывы там не планируются».

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