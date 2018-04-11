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14:36 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье пройдет масштабная проверка систем оповещения

Жителей Пермского края просят соблюдать спокойствие, так как проверка носит плановый характер.

Источник: Новости Перми

17 апреля в регионе на основании плановых мероприятий для обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах будет проведена систем оповещения. Об этом предупреждает гражданская защита.

Жителей, услышавших сирены, просят не беспокоиться.

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