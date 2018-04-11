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14:10 (мск), источник: Вести - Омск

В Омской области резко возросло число обращений за ежемесячными выплатами на детей

В Омской области резко возросло число обращений молодых и многодетных мам за ежемесячными выплатами на детей — в рамках президентской программы улучшения демографии.

При рождении первенца, а также третьего или последующего ребёнка семьям с определённым уровнем дохода ежемесячно выплачивается сумма, превышающая 9 тысяч рублей.

Третьему ребёнку Юлии и Сергея Соловьёвых, маленькой Ольге — чуть больше двух месяцев. Положенные выплаты супруги уже получают, но пока не тратят. К моменту, когда малышка немного подрастёт, с помощью этих накоплений предполагают купить новый автомобиль. На нём всей семьёй собираются путешествовать по Алтаю, Уралу и другим замечательным уголкам нашей страны. Сергей и Юлия говорят: ещё когда встречались, решили — детей у них будет минимум трое.

Юлия признаётся: с рождением малышки хлопот, конечно, прибавилось. Но помогают старшие дети. Сыну Алёше — уже девять лет. Дочери Свете — шесть.

По словам Юлии, у них немало друзей, в семьях которых трое детей. Многие тратят положенные выплаты на покупку детского питания и одежды для малышей. Суммы в девять с лишним тысяч для этого достаточно.

На ежемесячные выплаты многодетным семьям, в которых в нынешнем году родился третий или последующий ребёнок, в областной казне предусмотрено более 300 миллионов рублей.

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