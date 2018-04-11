Росстат: К 2036 году население Воронежской области сократится
Опубликованы данные по численности населения в регионе на 2018 год.
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Опубликованы данные по численности населения в регионе на 2018 год.
Численность населения Воронежской области за год уменьшилась на 1,6 тысяч человек и составила 2,333 миллиона жителей, рассказали в Воронежстат.
С такими показателями регион занимает 23 место по России и третье место по ЦФО. Причина уменьшения — естественная убыль. По прогнозу Росстата, население продолжит убывать, и к 2036 году воронежцев останется 2,329 миллиона человек.
При этом количество жителей областного центра только возрастает. В начале 2018 года в Воронеже проживало 1,047 миллиона человек, что на 7,7 тысяч больше, чем в предыдущем.
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