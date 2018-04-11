Почти 9% жителей Воронежской области не платят за капремонт
Фонд капремонта направил в суд 2,6 тысяч заявлений о взыскании задолженности.
Фонд капремонта направил в суд 2,6 тысяч заявлений о взыскании задолженности.
С начала этого года собираемость взносов по статье «капитальный ремонт» в регионе составила 91,4%. Самыми ответственными в этом плане оказались жители Репьевского, Петропавловского районов и Борисоглебска. Здесь цифра близка к 100%.
В числе отстающих — Острогожский, Новоусманский, Новохоперский и Терновский районы.
Для взыскания долгов Фонд капремонта направил мировым судьям 2,6 тысяч заявлений на общую сумму более 27,3 миллиона рублей. Чуть больше четырех тысяч должников расплатились с фондом в досудебном порядке. По решению суда на счет областного оператора внесли более 6,3 миллиона рублей.
Должник, которого обязал рассчитаться суд, кроме основного долга выплачивает пеню за каждый день просрочки.
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