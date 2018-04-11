В 2018 году в Пермском крае выявили уже более тысячи ВИЧ-инфицированных
Двух носителей опасного вируса обнаружили среди иностранных граждан.
Двух носителей опасного вируса обнаружили среди иностранных граждан.
С начала этого года в Прикамье зарегистрировали 1001 новый случай
Как сообщили в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, только за прошедшую неделю выявили 81
Большинство из них — 31 случай — в столице региона, девять — в Березниках, по четыре — Краснокамске, Соликамске и Добрянке, по три — в Чусовом, Лысьве, Пермском и Очёрском районах, по два — в Кудымкаре, Верещагинском, Нытвенском и Октябрьском районах, по одному — в Александровске, Гремячинске, Кунгуре, Березовском, Карагайском, Красновишерском, Сивинском, Гайнском и Кочевском районах.
«В нашем крае преобладает половой путь инфицирования — 65,1% (в Перми — 68,1%). Парентеральный путь заражения при внутривенном употреблении наркотиков составил 34,1% (в Перми — 31,3%). По данным эпидемиологического расследования, из лиц, инфицированных половым путем, 51,3% заразились от
Отметим, что два
Сегодня в крае проживает 27426
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