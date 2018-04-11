В 2018 году в Пермском крае выявили уже более тысячи ВИЧ-инфицированных

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С начала этого года в Прикамье зарегистрировали 1001 новый случай ВИЧ-инфекции.

Как сообщили в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, только за прошедшую неделю выявили 81 ВИЧ-инфицированного.

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Большинство из них — 31 случай — в столице региона, девять — в Березниках, по четыре — Краснокамске, Соликамске и Добрянке, по три — в Чусовом, Лысьве, Пермском и Очёрском районах, по два — в Кудымкаре, Верещагинском, Нытвенском и Октябрьском районах, по одному — в Александровске, Гремячинске, Кунгуре, Березовском, Карагайском, Красновишерском, Сивинском, Гайнском и Кочевском районах.

«В нашем крае преобладает половой путь инфицирования — 65,1% (в Перми — 68,1%). Парентеральный путь заражения при внутривенном употреблении наркотиков составил 34,1% (в Перми — 31,3%). По данным эпидемиологического расследования, из лиц, инфицированных половым путем, 51,3% заразились от ВИЧ-инфицированных наркопотребителей», — рассказали в краевом СПИД-центре.

Отметим, что два ВИЧ-инфицированных выявили среди иностранных граждан, приехавших в Прикамье. В связи с чем подготовили документы на их депортацию.