Усиленные меры безопасности введут на Дону с 25 мая

Согласно информации из официальных источников, усиленные меры безопасности вводятся до 25 июля в связи с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года.

В период их действия на Дону будет запрещен оборот гражданского и служебного оружия.

Жителям области рекомендуется хранить оружие и патроны к нему в запирающихся на замок сейфах или металлических ящиках. Необходимо исключить перемещение оружия и патронов на дачи, садовые участки и т. п.