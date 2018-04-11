Эмбер Херд отдала деньги Джонни Деппа детям
Эмбер Херд сдержала свое обещание отдать $7 млн, полученных от Джонни Деппа при разводе, на благотворительность, сообщает Page Six.
Эмбер Херд сдержала свое обещание отдать $7 млн, полученных от Джонни Деппа при разводе, на благотворительность, сообщает Page Six.
Как выяснило издание из отчета Детского госпиталя
Что касается пожертвования в фонд Американского союза гражданских свобод, то, объявляя о своем намерении передать деньги этой организации, Эмбер Херд подчеркнула: она бы хотела. чтобы они пошли на борьбу с домашним насилием.
Брак Джонни Деппа и Эмбер Хер был расторгнут в 2016 году после того, как актриса обвинила актера в применении насилия.
Ранее сообщалось, что Эмбер Херд заметили на свидании с Шоном Пенном.
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