Возвращение зимы: в Казани начался сильный снегопад, ProKazan.ru собрал фото из соцсетей
В Казань вновь вернулась зима, в городе начался сильный снегопад.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Казань вновь вернулась зима, в городе начался сильный снегопад.
Портал ProKazan.ru собрал фотографии последствий стихии из соцсетей.
Отметим, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ночью в Казани также ожидается снегопад, который, впрочем, прекратится днем.
В Казани температура воздуха составит от +3 до +7 градусов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.