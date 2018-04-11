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15:30 (мск), источник: Prokazan.ru

Возвращение зимы: в Казани начался сильный снегопад, ProKazan.ru собрал фото из соцсетей

В Казань вновь вернулась зима, в городе начался сильный снегопад.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 49% 766 мм рт. ст. 2 м/с

Портал ProKazan.ru собрал фотографии последствий стихии из соцсетей.

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Отметим, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ночью в Казани также ожидается снегопад, который, впрочем, прекратится днем.

В Казани температура воздуха составит от +3 до +7 градусов.

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