Возвращение зимы: в Казани начался сильный снегопад, ProKazan.ru собрал фото из соцсетей

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Во время загрузки произошла ошибка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ночью в Казани также ожидается снегопад, который, впрочем, прекратится днем.