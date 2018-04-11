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15:29 (мск), источник: Интерфакс

Более тысячи свердловских пенсионеров получат продуктовые наборы в рамках благотворительной акции

Екатеринбург. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Продовольственный марафон «Корзина доброты», в рамках которого будут собраны продукты для малообеспеченных пожилых людей в Свердловской области, стартует 21 апреля в Екатеринбурге, сообщила руководитель благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» Виктория Крисько на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге в среду.

Источник: РИА "Новости"

«Вместе с нашими волонтерами мы приезжаем к бабушкам и дедушкам, которые волею судеб оказались одиноки, и передаем им эту помощь, говорим с ними, обнимаем их, целуем», — сказала В. Крисько. Она добавила, что стать участниками акции смогут все жители Екатеринбурга.

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По словам директор Уральского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Ольги Петько, акция будет проходить во всех магазинах торговых сетей X5 Retail Group в Екатеринбурге, то есть в 140 магазинах «Пятерочка», 17 магазинах «Перекресток» и трех гипермаркетах «Карусель».

«Покупатель приходит в ближайший наш магазин, видит волонтера в оранжевом фартуке. Он может получить устную консультацию, либо брошюру, о том, какие продукты мы рекомендуем выбирать. Дальше идет и выбирает продукты для себя и заодно те, которые хочет пожертвовать. Оплачивает на кассе и необходимые продукты передает волонтеру», — пояснила О. Петько. Она отметила, что сбор продуктов начнется в 10:00 и завершится в 18:00.

«Наша компания добавит 30% от собранного. Таким образом, каждый третий набор для благополучателей будет оплачен со стороны X5 Retail Group», — сказала О. Петько. В. Крисько пояснила, что объем продуктовой корзины составит 4−5 кг.

«Это крупы, мука, сахар, консервы, всегда есть что-то сладкое, чай или кофе», — сказала она, добавив, что стоимость одного набора — от 600 до тысячи рублей. По словам начальника отдела технологий социального обслуживания граждан министерства социальной политики Свердловской области Ильи Илларионова, продуктовые наборы получат более тысячи пенсионеров, проживающие на территории 22 муниципалитетов региона.

«Речь в первую очередь идет о тех людях, которые находятся на социальном обслуживании. Это в первую очередь люди, проживающие в малых населенных пунктах с менее развитой инфраструктурой, одинокие и имеющие достаточно ограниченный объем доходов», — пояснил И. Илларионов.

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