Более тысячи свердловских пенсионеров получат продуктовые наборы в рамках благотворительной акции

Источник: РИА "Новости"

«Вместе с нашими волонтерами мы приезжаем к бабушкам и дедушкам, которые волею судеб оказались одиноки, и передаем им эту помощь, говорим с ними, обнимаем их, целуем», — сказала В. Крисько. Она добавила, что стать участниками акции смогут все жители Екатеринбурга.

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По словам директор Уральского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Ольги Петько, акция будет проходить во всех магазинах торговых сетей X5 Retail Group в Екатеринбурге, то есть в 140 магазинах «Пятерочка», 17 магазинах «Перекресток» и трех гипермаркетах «Карусель».

«Покупатель приходит в ближайший наш магазин, видит волонтера в оранжевом фартуке. Он может получить устную консультацию, либо брошюру, о том, какие продукты мы рекомендуем выбирать. Дальше идет и выбирает продукты для себя и заодно те, которые хочет пожертвовать. Оплачивает на кассе и необходимые продукты передает волонтеру», — пояснила О. Петько. Она отметила, что сбор продуктов начнется в 10:00 и завершится в 18:00.

«Наша компания добавит 30% от собранного. Таким образом, каждый третий набор для благополучателей будет оплачен со стороны X5 Retail Group», — сказала О. Петько. В. Крисько пояснила, что объем продуктовой корзины составит 4−5 кг.

«Это крупы, мука, сахар, консервы, всегда есть что-то сладкое, чай или кофе», — сказала она, добавив, что стоимость одного набора — от 600 до тысячи рублей. По словам начальника отдела технологий социального обслуживания граждан министерства социальной политики Свердловской области Ильи Илларионова, продуктовые наборы получат более тысячи пенсионеров, проживающие на территории 22 муниципалитетов региона.