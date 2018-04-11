Более тысячи свердловских пенсионеров получат продуктовые наборы в рамках благотворительной акции
Екатеринбург. 11 апреля.
Екатеринбург. 11 апреля.
«Вместе с нашими волонтерами мы приезжаем к бабушкам и дедушкам, которые волею судеб оказались одиноки, и передаем им эту помощь, говорим с ними, обнимаем их, целуем», — сказала В. Крисько. Она добавила, что стать участниками акции смогут все жители Екатеринбурга.
По словам директор Уральского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Ольги Петько, акция будет проходить во всех магазинах торговых сетей X5 Retail Group в Екатеринбурге, то есть в 140 магазинах «Пятерочка», 17 магазинах «Перекресток» и трех гипермаркетах «Карусель».
«Покупатель приходит в ближайший наш магазин, видит волонтера в оранжевом фартуке. Он может получить устную консультацию, либо брошюру, о том, какие продукты мы рекомендуем выбирать. Дальше идет и выбирает продукты для себя и заодно те, которые хочет пожертвовать. Оплачивает на кассе и необходимые продукты передает волонтеру», — пояснила О. Петько. Она отметила, что сбор продуктов начнется в 10:00 и завершится в 18:00.
«Наша компания добавит 30% от собранного. Таким образом, каждый третий набор для благополучателей будет оплачен со стороны X5 Retail Group», — сказала О. Петько. В. Крисько пояснила, что объем продуктовой корзины составит 4−5 кг.
«Это крупы, мука, сахар, консервы, всегда есть
«Речь в первую очередь идет о тех людях, которые находятся на социальном обслуживании. Это в первую очередь люди, проживающие в малых населенных пунктах с менее развитой инфраструктурой, одинокие и имеющие достаточно ограниченный объем доходов», — пояснил И. Илларионов.
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