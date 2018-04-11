У самарского ЖД вокзала установили символ ЧМ-2018 волчонка Забиваку
В среду, 11 апреля, у входа в железнодорожный вокзал Самары состоялась установка двухметровой скульптуры официального талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки, сообщает организаторы чемпионата в Самаре. Фигура волчонка выполнена из стеклопластика, она полностью антивандальная, весом около 1 тонны.
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