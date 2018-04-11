У самарского ЖД вокзала установили символ ЧМ-2018 волчонка Забиваку

Источник: Volga News

Это уже четвертый по счету волчонок, который поселился в областной столице.

Напомним, фигуры официального талисмана уже приветствуют жителей и гостей Самары у двух городских отелей и у входа в Главный билетный центр, который откроется 18 апреля (Московское шоссе, 81).