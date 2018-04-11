Хакеры в подземелье: как данные пользователей могут украсть через Wi-Fi в метро
В беспроводной сети подземки найдена уязвимость. Почему оператор не провел простое тестирование, чтобы не ставить под удар миллионы москвичей и гостей столицы.
В беспроводной сети подземки найдена уязвимость. Почему оператор не провел простое тестирование, чтобы не ставить под удар миллионы москвичей и гостей столицы.
В наше время ситуации утечки персональных данных начинают входить в обычную рабочую рутину. Это начинает становиться нормой для всех: пользователей, операторов и разработчиков. Случай с утечкой персональных данных в Московском метро поражает не столько масштабами (куда Москве до 58 млн пользователей Facebook), сколько безалаберностью оператора «МаксимаТелеком», подставившего под удар всех москвичей.
Судя по доступной информации, уязвимость была найдена исследователем еще около месяца назад, и выложена публично в блоге на «Хабрахабр». Она заключается в том, что идентификация пользователя происходила по номеру телефона и
Если бы оператор озаботился защитой информации пользователя, то шифровал бы данные и злоумышленник не смог бы узнать ничего ценного. А в этом случае оператор зашифровал только номера телефонов, по которым происходит подключение (на них приходит SMS), но остальные данные остались в исходном виде.
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С одной стороны, персональные данные, которые могли быть украдены через беспроводную сеть в Московском метрополитене не несут особой ценности. Профили пользователей скорее всего есть (может быть частично) и у других агрегаторов, и даже с большим количеством данных.
С другой стороны Московский метрополитен обрабатывает данные больше половины всех москвичей. Напомню про про туристов, в которых есть иностранные гости, а значит надо учитывать область действия закона ЕС о персональных данных — GDPR? Последствия могут быть далеко не локальными.
Найденная уязвимость вполне банальна, и должна была быть устранена на этапе тестирования
Вот финансовая сфера живет в мире, который более чувствителен к киберугрозам, там серьезно занимаются безопасностью. На них «давят» регламенты, риски, пользовательское недовольство в конце концов, потому что там есть что потерять — деньги, измеримые деньги. В случае потери или утечек эффект будет прямой — возмещения, судебные иски и так далее.
В случае с персональными данными потери не так очевидны, а значит и не так страшны риски. Нет прецедентов крупных штрафов которые могут сильно навредить бизнесу.
Оператора не особо заботит мнение пользователей, особенно в метро, где нет конкурентной борьбы — 3G/LTE практически не работает, выбора нет. Поэтому безопасность не в приоритете. Тем более, сейчас в мире столько информационного фона, что об этом забудут через несколько дней.
Очень интересно в разных сферах рынка видеть различный уровень развития организаций в части ИБ.
Какие же выводы можно сделать? Пользователям повлиять было практически невозможно: хочешь интернет — держи
Пользователь может только запомнить, что подключение к публичным точкам
Несмотря на многочисленные инциденты с утечками данных, взломами различных сервисов, найденными критическими уязвимостями в различном оборудовании и ПО, компании начинают заниматься безопасностью, когда риски достигают уровня в несколько раз превышающего стоимость внедрения этой самой системы информационной безопасности. В основном этот момент наступает после того, как происходит
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