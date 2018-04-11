Медведев рассказал о пенсии своей бабушки
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
«Вчера сидел, вспоминал. В советский период, достаточно длительное время,
«Потом вспоминал свою бабушку, допускалось в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая. Она работала сторожем и получала пенсию 40−50 рублей и зарплату порядка 60 рублей. Все остальное делать было нельзя», — добавил Медведев.
Премьер отметил, что сейчас выбрана другая система, когда работающие пенсионеры получают выплаты вне зависимости от их размера.
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