Медведев рассказал о пенсии своей бабушки

Источник: РИА Новости

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«Вчера сидел, вспоминал. В советский период, достаточно длительное время, где-то до середины 70-х годов, вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии. Вообще не допускалось», — сказал он.

«Потом вспоминал свою бабушку, допускалось в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая. Она работала сторожем и получала пенсию 40−50 рублей и зарплату порядка 60 рублей. Все остальное делать было нельзя», — добавил Медведев.