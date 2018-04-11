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15:32 (мск), источник: РИА Новости

Медведев рассказал о пенсии своей бабушки

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая депутатам на вопрос о повышении пенсий работающим пенсионерам, вспомнил о своей бабушке, работавшей сторожем, и системе, когда работающие пенсионеры не получают пенсионные выплаты.

Источник: РИА Новости
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«Вчера сидел, вспоминал. В советский период, достаточно длительное время, где-то до середины 70-х годов, вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии. Вообще не допускалось», — сказал он.

«Потом вспоминал свою бабушку, допускалось в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая. Она работала сторожем и получала пенсию 40−50 рублей и зарплату порядка 60 рублей. Все остальное делать было нельзя», — добавил Медведев.

Премьер отметил, что сейчас выбрана другая система, когда работающие пенсионеры получают выплаты вне зависимости от их размера.

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