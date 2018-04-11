В России начали масштабную блокировку домена Google
Роскомнадзор приступил к массовой блокировке технического домена Google.
Роскомнадзор приступил к массовой блокировке технического домена Google.
Согласно данным «Роскомсвободы», по решению Генпрокуратуры заблокировано 10 тысяч сайтов и
Постановление надзорного ведомства было вынесено 4 декабря 2015 года.
«В ближайшее время могут перестать частично или полностью открываться не только ресурсы Google, но и огромное количество сайтов в интернете, использующих ресурсы Google в качестве элементов сайта», — предположил
В
«Его включение в реестр запрещенных ресурсов не должно повлиять на работу других сервисов», — утверждает ведомство.
Технический домен googleusercontent.com используется как для служебного контента компании, так и для огромного числа сторонних сайтов, на которых установлены счетчики или компоненты Google.
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