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15:53 (мск), источник: Lenta.Ru

В России начали масштабную блокировку домена Google

Роскомнадзор приступил к массовой блокировке технического домена Google.

Согласно данным «Роскомсвободы», по решению Генпрокуратуры заблокировано 10 тысяч сайтов и IP-адресов.

Постановление надзорного ведомства было вынесено 4 декабря 2015 года.

«В ближайшее время могут перестать частично или полностью открываться не только ресурсы Google, но и огромное количество сайтов в интернете, использующих ресурсы Google в качестве элементов сайта», — предположил IT-консультант и автор Telegram-канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» Владислав Здольников.

В пресс-службе Роскомнадзора «Интерфаксу» объяснили, что блокировка осуществляется в связи с ограничением доступа к приложению Zello.

«Его включение в реестр запрещенных ресурсов не должно повлиять на работу других сервисов», — утверждает ведомство.

Технический домен googleusercontent.com используется как для служебного контента компании, так и для огромного числа сторонних сайтов, на которых установлены счетчики или компоненты Google.

Интернет-рацию Zello в России заблокировали в апреле 2017 года. Американский сервис не предоставил данные для включения в реестр организаторов распространения информации, как того требует российское законодательство.

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