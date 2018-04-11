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15:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Родительский день 2018 в Екатеринбурге: дополнительные маршруты пустят на кладбища

Какие маршруты будут ходить в родительский день 2018 в Екатеринбурге.

В этом родительский день в Екатеринбурге выпал на 17 апреля. По традиции, в этот день жители уральской столицы будут навещать места упокоения своих близких. В связи с этим, ниже мы публикуем расписание движения общественного транспорта Екатеринбурга до местных кладбищ.

ШИРОКОРЕЧЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ.

Где: Верх-Исетский район, Московский тракт, 7 км.

Телефон: (343)242−38−16.

На чем можно добраться:

До остановки «Зоологическая».

  • Автобус № 76 «Синие Камни — Зоологическая». Интервал движения: 15 минут.
  • Маршрутка № 019 «Павла Шаманова — Елизавет». Интервал движения: 15−30 минут.

До остановки «Отрадная» и «Контрольная».

  • Автобус № 12 «ТЦ Мега — Южная подстанция». Интервал движения: 30 минут.
  • Автобус № 22 «Палкинский торфяник — Токарей». Интервал движения: 1 час.
  • Автобус № 24 «Поселок Широкая речка — Площадь Коммунаров». Интервал движения: 1 час.
  • Автобус № 37 «ТЦ Мега — Елизавет». Интервал движения: 10 минут.
  • Автобус № 48 «Поселок Широкая речка — Авангард». Интервал движения: 15 минут.
  • Автобус № 64 «Поселок Мичуринский/ Сады — Микрорайон Компрессорный». Интервал движения: 15 минут.
  • Автобус № 85 «Поселок Медный — Радиоколледж». Интервал движения: 20 минут.
  • Автобус № 95 «Чусовское озеро — Радиоколледж». Интервал движения: 45 минут.

ЗАПАДНОЕ КЛАДБИЩЕ.

Где: Железнодорожный район, ул. Шувакишская, 1.

Телефон: (343) 322−95−96.

На чем можно добраться:

До остановки «Шувакишское кладбище».

Автобус № 08 «Шувакишское кладбище — Таганская». Интервал движения: 15 минут.

До остановки «Ангарская».

  • Маршрутка № 06 «ДБМ № 9 — ТЦ Мега». Интервал движения: 7 минут.
  • Маршрутка № 014 «ДМБ № 9 — Рябинина». Интервал движения: 10 минут.
  • Автобус № 13 «7 Ключей — Метро Площадь 1905 года». Интервал движения: 10 минут.

Важно: выйдя из транспорта пройти 700 метров по Шувакишской улице.

СЕВЕРНОЕ КЛАДБИЩЕ.

Где: Орджоникидзевский район, ул. Народного Фронта, 93.

Телефон: (343) 333−84−31.

На чем можно добраться:

До остановки «Ярославская».

  • Троллейбус № 12 «Коммунистическая — Коммунистическая». Интервал движения: 20−25 минут.
  • Троллейбус № 3 «Крауля — Коммунистическая». Интервал движения: 20−25 минут.
  • Троллейбус № 5 «ЦПКиО — Коммунистическая». Интервал движения: 20−25 минут.
  • Маршрутка № 059 «40 лет ВЛКСМ — Гипермаркет ДОМ». Интервал движения: 20 минут.

Важно: выйдя из транспорта, пройти по Харьковской улице до улицы Народного Фронта и дойти по ней до переулка Землячки.

До остановки «Коммунистическая».

  • Троллейбус № 3 «Крауля — Коммунистическая». Интервал движения: 20−25 минут.
  • Троллейбус № 5 «ЦПКиО — Коммунистическая». Интервал движения: 20−25 минут.
  • Троллейбус № 8 «Коммунистическая — Коммунистическая». Интервал движения: 5 минут.
  • Троллейбус № 12 «Коммунистическая — Коммунистическая». Интервал движения: 20−25 минут.
  • Троллейбус № 13 «Коммунистическая — Таганская». Интервал движения: 6 минут.

Важно: выйдя из транспорта, пройти по улице Коммунистической в сторону улицы Народного Фронта и двигаться по ней 300 метров в сторону переулка Землячки.

ВОСТОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ.

Где: Орджоникидзевский район, ул. Шефская, 2.

Телефон: (343) 352−48−54.

На чем можно добраться:

До остановки «Эльмашевский рынок».

  • Маршрутка № 09 «Промышленный проезд — Заречный». Интервал движения: 10 минут.
  • Маршрутка № 033 «Уральский федеральный университет — Парк Победы». Интервал движения: 15 минут.
  • Маршрутка № 060 «Кировский оптовый рынок — Гипермаркет ДОМ». Интервал движения: 15 минут.
  • Автобус № 148 «Автостанция Березовский — УЗТМ». Интервал движения: 2 часа.

МИХАЙЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ.

Где: Кировский район, ул. Блюхера, 4.

Телефон: своего номера нет. Чтобы уточнить информацию о работе, звоните в «Службу городских кладбищ» по номеру (343) 376−42−77.

На чем можно добраться:

До остановки «Блюхера».

  • Трамвай № 4 «Южная — Шарташ». Интервал движения: 15 минут.
  • Трамвай № 5 «Шарташ — Площадь 1-й пятилетки». Интервал движения: 30 минут.
  • Трамвай № 5А «Площадь 1-й Пятилетки — Шарташ». Интервал движения: 30 минут.
  • Трамвай № 16 «Эльмаш — Шарташ». Интервал движения:15 минут.
  • Трамвай № 18 «Волгоградская — Шарташ». Интервал движения: 20 минут.
  • Трамвай № 20 «Шарташ — ЦПКиО». Интервал движения: 19 минут.
  • Трамвай № 22 «Машиностроителей — Машиностроителей». Интервал движения: 10−40 минут.
  • Трамвай 23 «40 лет ВЛКСМ — Машиностроителей». Интервал движения: 18−60 минут.
  • Автобус № 28 «Горбольница № 7 — Радиоколледж». Интервал движения: 10 минут.
  • Трамвай № 32 «40 лет ВЛКСМ — Дворец спорта». Интервал движения: 15−30 минут.
  • Автобус № 60 «ТРЦ Карнавал — Синие Камни». Интервал движения: 30 минут.

ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ КЛАДБИЩЕ.

Где: Чкаловский район, ул. Мартовская.

Телефон: своего номера нет. Чтобы уточнить информацию о работе, звоните в «Службу городских кладбищ» по номеру (343) 376−42−77.

На чем можно добраться:

До остановки «Лифтостроительный завод».

  • Маршрутка № 012 «Павла Шаманова — Елизавет». Интервал движения: 15 минут.
  • Маршрутка № 019 «Павла Шаманова — Елизавет». Интервал движения: 15 минут.
  • Автобус № 37 «ТЦ Мега — Елизавет». Интервал движения: 10 минут.
  • Автобус № 57 «Пехотинцев — Елизавет». Интервал движения: 15 минут.
  • Автобус № 57А «Пехотинцев — Елизавет». Интервал движения: 1 час.

Важно: выйдя из транспорта, пройти по улице Молотобойцев в сторону улицы Мартовской, затем свернуть направо.

ИВАНОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ.

Где: Верх-Исетский район, ул. Репина, 6.

Телефон: своего номера нет. Чтобы уточнить информацию о работе, звоните в «Службу городских кладбищ» по номеру (343) 376−42−77.

На чем можно добраться:

До остановки «Институт связи».

  • Троллейбус № 7 «Посадская — Академическая». Интервал движения: 5−21 минута.
  • Маршрутка № 019 «Павла Шаманова — Елизавет». Интервал движения: 15 минут.
  • Маршрутка № 043 «Северка — Железнодорожный вокзал». Интервал движения: 30 минут.
  • Маршрутка № 045 «НПЦ Онкология — Железнодорожный вокзал». Интервал движения: 10 минут.
  • Маршрутка № 052 «Онуфриева — Авангард». Интервал движения: 10 минут.
  • Маршрутка № 070 «Павла Шаманова — Учителей». Интервал движения: 15 минут.
  • Автобус № 21 «Краснолесье — Железнодоржный вокзал». Интервал движения: 10 минут.
  • Автобус № 24 «Поселок Широкая речка — Площадь Коммунаров». Интервал движения: 1 час.

До остановки «Гурзуфская» и «Юго-Западная».

  • Трамвай № 21 «ЦПКиО — ЦПКиО». Интервал движения: 9−24 минут.
  • Трамвай № 26 «Волгоградская — Волгоградская». Интервал движения: 8−40 минут.
  • Трамвай № 1 «Вторчермет — ВИЗ». Интервал движения: 10−67 минут.
  • Трамвай № 3 «ЦПКиО — ЦПКиО». Интервал движения: 15−36 минут.

НИЖНЕ-ИСЕТСКОЕ КЛАДБИЩЕ.

Где: Чкаловский район, ул. Димитрова.

Телефон: (343)258−52−93.

Как добраться:

17 апреля с 09.00 до 19.30 с интервалом в 11−13 минут до кладбища будут ездить дополнительные автобусы маршрута № 80 «Южная — Нижнеисетская кладбище».

ЛЕСНОЕ КЛАДБИЩЕ.

Где: Чкаловский район за поселком Широкая речка.

Телефон: (343) 219−02−22.

На чем можно добраться:

17 апреля с 07.30 до 19.10 с интервалом в 15−20 минут до кладбища будут ездить дополнительные автобусы маршрута № 63 «Контрольная — Лесное».

ОКРУЖНОЕ КЛАДБИЩЕ.

Где: пос. Садовый.

Телефон: своего номера нет. Чтобы уточнить информацию о работе, звоните в «Службу городских кладбищ» по номеру (343) 376−42−77.

На чем можно добраться:

17 апреля с 09.00 до 19.20 с интервалом в 18 минут до кладбища будут ездить дополнительные автобусы маршрута № 59 «УЗТМ — кладбище Окружное».

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