Родительский день 2018 в Екатеринбурге: дополнительные маршруты пустят на кладбища

В этом родительский день в Екатеринбурге выпал на 17 апреля. По традиции, в этот день жители уральской столицы будут навещать места упокоения своих близких. В связи с этим, ниже мы публикуем расписание движения общественного транспорта Екатеринбурга до местных кладбищ.
ШИРОКОРЕЧЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ.
Где: Верх-Исетский район, Московский тракт, 7 км.
До остановки «Зоологическая».
- Автобус № 76 «Синие Камни — Зоологическая». Интервал движения: 15 минут.
- Маршрутка № 019 «Павла Шаманова — Елизавет». Интервал движения: 15−30 минут.
До остановки «Отрадная» и «Контрольная».
- Автобус № 12 «ТЦ Мега — Южная подстанция». Интервал движения: 30 минут.
- Автобус № 22 «Палкинский торфяник — Токарей». Интервал движения: 1 час.
- Автобус № 24 «Поселок Широкая речка — Площадь Коммунаров». Интервал движения: 1 час.
- Автобус № 37 «ТЦ Мега — Елизавет». Интервал движения: 10 минут.
- Автобус № 48 «Поселок Широкая речка — Авангард». Интервал движения: 15 минут.
- Автобус № 64 «Поселок Мичуринский/ Сады — Микрорайон Компрессорный». Интервал движения: 15 минут.
- Автобус № 85 «Поселок Медный — Радиоколледж». Интервал движения: 20 минут.
- Автобус № 95 «Чусовское озеро — Радиоколледж». Интервал движения: 45 минут.
Где: Железнодорожный район, ул. Шувакишская, 1.
Телефон: (343) 322−95−96.
До остановки «Шувакишское кладбище».
Автобус № 08 «Шувакишское кладбище — Таганская». Интервал движения: 15 минут.
До остановки «Ангарская».
- Маршрутка № 06 «ДБМ № 9 — ТЦ Мега». Интервал движения: 7 минут.
- Маршрутка № 014 «ДМБ № 9 — Рябинина». Интервал движения: 10 минут.
- Автобус № 13 «7 Ключей — Метро Площадь 1905 года». Интервал движения: 10 минут.
Важно: выйдя из транспорта пройти 700 метров по Шувакишской улице.
Где: Орджоникидзевский район, ул. Народного Фронта, 93.
Телефон: (343) 333−84−31.
До остановки «Ярославская».
- Троллейбус № 12 «Коммунистическая — Коммунистическая». Интервал движения: 20−25 минут.
- Троллейбус № 3 «Крауля — Коммунистическая». Интервал движения: 20−25 минут.
- Троллейбус № 5 «ЦПКиО — Коммунистическая». Интервал движения: 20−25 минут.
- Маршрутка № 059 «40 лет ВЛКСМ — Гипермаркет ДОМ». Интервал движения: 20 минут.
Важно: выйдя из транспорта, пройти по Харьковской улице до улицы Народного Фронта и дойти по ней до переулка Землячки.
До остановки «Коммунистическая».
- Троллейбус № 3 «Крауля — Коммунистическая». Интервал движения: 20−25 минут.
- Троллейбус № 5 «ЦПКиО — Коммунистическая». Интервал движения: 20−25 минут.
- Троллейбус № 8 «Коммунистическая — Коммунистическая». Интервал движения: 5 минут.
- Троллейбус № 12 «Коммунистическая — Коммунистическая». Интервал движения: 20−25 минут.
- Троллейбус № 13 «Коммунистическая — Таганская». Интервал движения: 6 минут.
Важно: выйдя из транспорта, пройти по улице Коммунистической в сторону улицы Народного Фронта и двигаться по ней 300 метров в сторону переулка Землячки.
Где: Орджоникидзевский район, ул. Шефская, 2.
Телефон: (343) 352−48−54.
До остановки «Эльмашевский рынок».
- Маршрутка № 09 «Промышленный проезд — Заречный». Интервал движения: 10 минут.
- Маршрутка № 033 «Уральский федеральный университет — Парк Победы». Интервал движения: 15 минут.
- Маршрутка № 060 «Кировский оптовый рынок — Гипермаркет ДОМ». Интервал движения: 15 минут.
- Автобус № 148 «Автостанция Березовский — УЗТМ». Интервал движения: 2 часа.
Где: Кировский район, ул. Блюхера, 4.
Телефон: своего номера нет. Чтобы уточнить информацию о работе, звоните в «Службу городских кладбищ» по номеру (343) 376−42−77.
- Трамвай № 4 «Южная — Шарташ». Интервал движения: 15 минут.
- Трамвай № 5 «Шарташ — Площадь 1-й пятилетки». Интервал движения: 30 минут.
- Трамвай № 5А «Площадь 1-й Пятилетки — Шарташ». Интервал движения: 30 минут.
- Трамвай № 16 «Эльмаш — Шарташ». Интервал движения:15 минут.
- Трамвай № 18 «Волгоградская — Шарташ». Интервал движения: 20 минут.
- Трамвай № 20 «Шарташ — ЦПКиО». Интервал движения: 19 минут.
- Трамвай № 22 «Машиностроителей — Машиностроителей». Интервал движения: 10−40 минут.
- Трамвай 23 «40 лет ВЛКСМ — Машиностроителей». Интервал движения: 18−60 минут.
- Автобус № 28 «Горбольница № 7 — Радиоколледж». Интервал движения: 10 минут.
- Трамвай № 32 «40 лет ВЛКСМ — Дворец спорта». Интервал движения: 15−30 минут.
- Автобус № 60 «ТРЦ Карнавал — Синие Камни». Интервал движения: 30 минут.
Где: Чкаловский район, ул. Мартовская.
Телефон: своего номера нет. Чтобы уточнить информацию о работе, звоните в «Службу городских кладбищ» по номеру (343) 376−42−77.
До остановки «Лифтостроительный завод».
- Маршрутка № 012 «Павла Шаманова — Елизавет». Интервал движения: 15 минут.
- Маршрутка № 019 «Павла Шаманова — Елизавет». Интервал движения: 15 минут.
- Автобус № 37 «ТЦ Мега — Елизавет». Интервал движения: 10 минут.
- Автобус № 57 «Пехотинцев — Елизавет». Интервал движения: 15 минут.
- Автобус № 57А «Пехотинцев — Елизавет». Интервал движения: 1 час.
Важно: выйдя из транспорта, пройти по улице Молотобойцев в сторону улицы Мартовской, затем свернуть направо.
Где: Верх-Исетский район, ул. Репина, 6.
Телефон: своего номера нет. Чтобы уточнить информацию о работе, звоните в «Службу городских кладбищ» по номеру (343) 376−42−77.
До остановки «Институт связи».
- Троллейбус № 7 «Посадская — Академическая». Интервал движения: 5−21 минута.
- Маршрутка № 019 «Павла Шаманова — Елизавет». Интервал движения: 15 минут.
- Маршрутка № 043 «Северка — Железнодорожный вокзал». Интервал движения: 30 минут.
- Маршрутка № 045 «НПЦ Онкология — Железнодорожный вокзал». Интервал движения: 10 минут.
- Маршрутка № 052 «Онуфриева — Авангард». Интервал движения: 10 минут.
- Маршрутка № 070 «Павла Шаманова — Учителей». Интервал движения: 15 минут.
- Автобус № 21 «Краснолесье — Железнодоржный вокзал». Интервал движения: 10 минут.
- Автобус № 24 «Поселок Широкая речка — Площадь Коммунаров». Интервал движения: 1 час.
До остановки «Гурзуфская» и «Юго-Западная».
- Трамвай № 21 «ЦПКиО — ЦПКиО». Интервал движения: 9−24 минут.
- Трамвай № 26 «Волгоградская — Волгоградская». Интервал движения: 8−40 минут.
- Трамвай № 1 «Вторчермет — ВИЗ». Интервал движения: 10−67 минут.
- Трамвай № 3 «ЦПКиО — ЦПКиО». Интервал движения: 15−36 минут.
Где: Чкаловский район, ул. Димитрова.
17 апреля с 09.00 до 19.30 с интервалом в 11−13 минут до кладбища будут ездить дополнительные автобусы маршрута № 80 «Южная — Нижнеисетская кладбище».
Где: Чкаловский район за поселком Широкая речка.
Телефон: (343) 219−02−22.
17 апреля с 07.30 до 19.10 с интервалом в 15−20 минут до кладбища будут ездить дополнительные автобусы маршрута № 63 «Контрольная — Лесное».
Телефон: своего номера нет. Чтобы уточнить информацию о работе, звоните в «Службу городских кладбищ» по номеру (343) 376−42−77.
17 апреля с 09.00 до 19.20 с интервалом в 18 минут до кладбища будут ездить дополнительные автобусы маршрута № 59 «УЗТМ — кладбище Окружное».
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