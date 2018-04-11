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15:54 (мск), источник: "Российская газета"

Из каких стран на ЧМ в Екатеринбург приедут болельщики

Интерес туристов к поездкам в Екатеринбург вырос в 18 раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в исследовании сервиса по продаже авиабилетов. Спрос увеличился на полеты с 13 июня по 16 июля: иностранцы едут на ЧМ по футболу. Больше всего туристов ожидается из Швеции. Чуть меньше — из Германии, Испании, США, Дании.

Источник: РИА "Новости"

Матчи состоятся 15, 21, 24 и 27 июня. Гостями города в дни Чемпионата станут сборные из Франции, Перу, Японии, Сенегала, Мексики, Швеции, Египта и Уругвая. Но посетить город собираются не только жители стран-участниц матчей, которые пройдут на стадионе «Екатеринбург-Арена».

Как сказал сегодня на пресс-конференции президент союза болельщиков Урала Владимир Перетягин, ожидается приезд американцев и англичан, чьи соотечественники играть в Екатеринбурге не будут.

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Спортивный психолог и преподаватель УрФУ Виктория Дихорь считает, что желание посетить матчи других стран связано с особенностями менталитета болельщиков.

— В американской высшей лиге футбола принято перекупать звездных спортсменов. Поэтому для болельщиков этот вид спорта — шоу, элемент поп-культуры, — говорит специалист. — И хотя их сборная не вышла на высокий уровень, и в финальных матчах ЧМ-2018 не участвует, их болельщики едут на Урал, чтобы получить эмоции и адреналин от игры.

Сборная Германии будет выступать на других российских стадионах, но туристы-немцы, как отмечают эксперты, всегда интересовались Екатеринбургом, и этот год — не исключение. Психолог охарактеризовала болельщиков из этой страны как наиболее организованных и миролюбивых, они выше конфликтов. Среди шведских болельщиков наоборот часто встречаются «карланы» — молодые люди до 30 лет, которые появляются на матчах навеселе, поддаются на провокации и часто участвуют в потасовках. Но так как перелет из этой страны и билет на матч сборной обойдется в круглую сумму, встретить их на Урале вряд ли удастся — ожидается, что прилетят шведы старшего возраста и, следовательно, более сдержанные.

— Испанцы — эмоциональная, горячая и вспыльчивая публика, которая искренне считает футбол религией и призванием всей своей жизни. Они тяжело переживают неудачи своей сборной и не стесняются высказать недовольство игрой. У нас испанцы вступать в конфликт вряд ли будут, потому что их сборная играет в других группах, — отмечает Виктория Дихорь.

Что касается других гостей, то специалисты отмечают: французы болеют не за свою команду, а за красивую и справедливую игру. Японцы — дисциплинированы, после матчей убирают за собой мусор. Болельщики Сенегала и Уругвая вспыльчивее коллег, не отличаются хорошим поведением, бурно отмечают успехи команды.

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