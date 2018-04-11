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16:01 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии приставы запретили жителю Таджикистана ехать на собственную свадьбу

УФА, 11 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Ограничительные меры помогли судебным приставам Ермекеевского района отправить в бюджет 67 тысяч рублей долгов по штрафам. Должник — гражданин Таджикистана, был зарегистрирован в Башкирии, но работал в Москве. Он накопил 48 штрафов ГИБДД на сумму более 40 тысяч рублей. Приставы применили запрет выезда за рубеж.

Вскоре должник явился к ним лично. Он приехал из столицы заявить, что у него назначена свадьба в Таджикистане, и он обязательно должен ехать на родину. Мужчине объяснили суть ограничения, и он оплатил не только свои штрафы, но и 27 штрафов отца.

«Ограничение права выезда за границу отменяется сразу, как пристав получает копию платежного документа о перечислении средств», — пояснили в пресс-службе УФССП по РБ.

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