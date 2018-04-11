В Башкирии приставы запретили жителю Таджикистана ехать на собственную свадьбу

Вскоре должник явился к ним лично. Он приехал из столицы заявить, что у него назначена свадьба в Таджикистане, и он обязательно должен ехать на родину. Мужчине объяснили суть ограничения, и он оплатил не только свои штрафы, но и 27 штрафов отца.