Гудков заявил о намерении самостоятельно баллотироваться в мэры Москвы
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Накануне глава московского муниципалитета Красносельский, лидер движения «Солидарность» Илья Яшин сообщил, что будет участвовать в выборах мэра Москвы. Между тем ранее Гудков призывал ряд партий, в частности «Яблоко», ПАРНАС и «Гражданская инициатива», провести праймериз для выдвижения единого кандидата на выборах мэра Москвы.
«Не нужно больше спрашивать меня об объединении демократов: похоже, муниципальная кампания в Москве была исключением, но глобально ничего не меняется, потому что первая мысль всегда о том, как потопить конкурента. Вторая — о прекрасной России будущего. Я продолжу готовиться к выборам», — написал Гудков в своем аккаунте в соцсети Facebook.
Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября. В мэрии Москвы подчеркивали намерение придерживаться позиции максимально честных и открытых выборов, когда все кандидаты на должность мэра имеют равные возможности.
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