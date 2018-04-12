Гудков заявил о намерении самостоятельно баллотироваться в мэры Москвы

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков заявил, что намерен самостоятельно баллотироваться на пост мэра Москвы, не надеясь на создание коалиции и выдвижение единого кандидата в связи с намерением политика Ильи Яшина тоже участвовать в выборах.

Накануне глава московского муниципалитета Красносельский, лидер движения «Солидарность» Илья Яшин сообщил, что будет участвовать в выборах мэра Москвы. Между тем ранее Гудков призывал ряд партий, в частности «Яблоко», ПАРНАС и «Гражданская инициатива», провести праймериз для выдвижения единого кандидата на выборах мэра Москвы.

«Не нужно больше спрашивать меня об объединении демократов: похоже, муниципальная кампания в Москве была исключением, но глобально ничего не меняется, потому что первая мысль всегда о том, как потопить конкурента. Вторая — о прекрасной России будущего. Я продолжу готовиться к выборам», — написал Гудков в своем аккаунте в соцсети Facebook.