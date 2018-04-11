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15:36 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Современное искусство. Уборщики перепутали инсталляцию с мусором и выбросили ее

И это уже не первый подобный случай.

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Курьезом закончилась арт-ярмарка Harbour Art Fair в Гонконге. Выставочный экспонат швейцарской художницы Кэрол Мэй Unhappy Meal (имитирующий картонную коробку с едой из McDonalds) уборщики приняли за мусор и просто выбросили. Чуть позже руководство выставки объяснило им, что они совершили ошибку, и те вернули экспонат обратно, правда, уже в довольно неприглядном виде.

На самом деле, ошибиться было не сложно. «Творение» Мэй один в один напоминает упаковку из ресторана быстрого питания с единственной разницей — нарисованная улыбка на коробке перевернута (отсюда и название Unhappy Meal, т.е. «Несчастливый обед»).

Пользователи соцсетей очень радовались случившемуся и иронизировали над современным искусством. Однако одному человеку все же было не до смеха — художнице Кэрол Мэй.

Сначала она написала, что «это вообще не смешно», но затем добавила, что ее целью было изобразить максимальное сходство с реальностью.

А потому такой инцидент лишь подтверждает, что со своим заданием она справилась.

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