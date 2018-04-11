Набор добровольных лесных пожарных стартует в Нижнем Новгороде

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает пресс-служба лесного отдела Гринпис России, 15 апреля в Нижнем Новгороде пройдет семинар «Останови огонь: природные пожары и что могу сделать я». Организаторы — Гринпис России и Керженский заповедник.

Мероприятие пройдёт на базе нижегородской сельхозакадемии (пр. Гагарина, 97, главный корпус) с 15:00 до 18:00. Для регистрации на семинар требуется заполнить гугл-форму.

В рамках встречи добровольные лесные пожарные Гринпис России расскажут, каким районам Нижегородской области сильнее всего грозят лесные пожары, что делать, чтобы предотвратить пожары в лесу и не допустить очередной пожарной катастрофы в Нижегородской области, как действовать, если увидел огонь, кто такие добровольные лесные пожарные и как к ним присоединиться, как проводить противопожарные занятия с детьми.

В частности, перед нижегородцами выступят заместитель директора по охране заповедника «Керженский» Михаил Языков, сотрудники противопожарной программы и добровольные лесные пожарные Гринпис России Григорий Куксин и Софья Косачёва, а также руководитель программы по особо охраняемым природным территориям, добровольный лесной пожарный Гринпис России Михаил Крейндлин.

«Нас регулярно спрашивают: неужели небольшая группа волонтёров может что-то изменить? Зачем обычные люди борются с лесными и торфяными пожарами, с поджогами травы, когда есть МЧС, Рослесхоз, региональные власти? Добровольцы не могут и не должны заменять власть. Чтобы не случилась беда, государственные структуры должны работать качественно и реагировать вовремя. Но ни одно государство в мире не справилось с проблемой пожаров на природных территориях без участия волонтёров», — приводятся слова руководителя противопожарной программы Гринпис России Софьи Косачёвой.

Ранее сообщалось, что эксперты Гринпис предрекают повторение лесных пожаров 2010 года в России.

Нижегородская область признана готовой к пожароопасному весенне-летнему сезону. Между тем, накануне был зафиксирован первый в этом году случай пала сухой травы в регионе.

Также напомним, что лесные пожары в Приволжском федеральном округе прогнозируются уже с апреля и до сентября.

СПРАВКА.

Каждый год природные пожары уничтожают в 2 млн гектаров российских лесов. Добровольные лесные пожарные ищут торфяные очаги, помогают пожарным организовывать тушение на ранней стадии, просвещением в соцсетях, разрабатывают буклеты, листовки, проводят выставки и занятия с детьми в школах и детских лагерях.