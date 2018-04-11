Набор добровольных лесных пожарных стартует в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 11 апреля.
Нижний Новгород. 11 апреля.
Как сообщает
Мероприятие пройдёт на базе нижегородской сельхозакадемии (пр. Гагарина, 97, главный корпус) с 15:00 до 18:00. Для регистрации на семинар требуется заполнить
В рамках встречи добровольные лесные пожарные Гринпис России расскажут, каким районам Нижегородской области сильнее всего грозят лесные пожары, что делать, чтобы предотвратить пожары в лесу и не допустить очередной пожарной катастрофы в Нижегородской области, как действовать, если увидел огонь, кто такие добровольные лесные пожарные и как к ним присоединиться, как проводить противопожарные занятия с детьми.
В частности, перед нижегородцами выступят заместитель директора по охране заповедника «Керженский» Михаил Языков, сотрудники противопожарной программы и добровольные лесные пожарные Гринпис России Григорий Куксин и Софья Косачёва, а также руководитель программы по особо охраняемым природным территориям, добровольный лесной пожарный Гринпис России Михаил Крейндлин.
«Нас регулярно спрашивают: неужели небольшая группа волонтёров может
Нижегородская область признана готовой к пожароопасному
Также напомним, что лесные пожары в Приволжском федеральном округе прогнозируются уже с апреля и до сентября.
СПРАВКА.
Каждый год природные пожары уничтожают в 2 млн гектаров российских лесов. Добровольные лесные пожарные ищут торфяные очаги, помогают пожарным организовывать тушение на ранней стадии, просвещением в соцсетях, разрабатывают буклеты, листовки, проводят выставки и занятия с детьми в школах и детских лагерях.
Добровольным лесным пожарным может стать любой желающий старше 18 лет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.