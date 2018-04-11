Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кораблям ВМФ КНР приказано идти в Тартус при ударе по Сирии - СМИ
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя (фото)
Путин выразил соболезнования Меркель
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
«Мама, меня развели»Реальные истории краж денег с банковских карт
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам
Захарова ответила на угрозы Трампа России
РФ собьет ракеты США в Сирии и выпустит свои по источникам огня
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Образ дня: Кейт Хадсон в кружевном платье-комбинации
Наташа Королева перестаралась с пестрым нарядом
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
16:20 (мск), источник: НТА-Приволжье

Набор добровольных лесных пожарных стартует в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 11 апреля. НТА-Приволжье — Набор добровольных лесных пожарных стартует в Нижнем Новгороде.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает пресс-служба лесного отдела Гринпис России, 15 апреля в Нижнем Новгороде пройдет семинар «Останови огонь: природные пожары и что могу сделать я». Организаторы — Гринпис России и Керженский заповедник.

Мероприятие пройдёт на базе нижегородской сельхозакадемии (пр. Гагарина, 97, главный корпус) с 15:00 до 18:00. Для регистрации на семинар требуется заполнить гугл-форму.

В рамках встречи добровольные лесные пожарные Гринпис России расскажут, каким районам Нижегородской области сильнее всего грозят лесные пожары, что делать, чтобы предотвратить пожары в лесу и не допустить очередной пожарной катастрофы в Нижегородской области, как действовать, если увидел огонь, кто такие добровольные лесные пожарные и как к ним присоединиться, как проводить противопожарные занятия с детьми.

В частности, перед нижегородцами выступят заместитель директора по охране заповедника «Керженский» Михаил Языков, сотрудники противопожарной программы и добровольные лесные пожарные Гринпис России Григорий Куксин и Софья Косачёва, а также руководитель программы по особо охраняемым природным территориям, добровольный лесной пожарный Гринпис России Михаил Крейндлин.

«Нас регулярно спрашивают: неужели небольшая группа волонтёров может что-то изменить? Зачем обычные люди борются с лесными и торфяными пожарами, с поджогами травы, когда есть МЧС, Рослесхоз, региональные власти? Добровольцы не могут и не должны заменять власть. Чтобы не случилась беда, государственные структуры должны работать качественно и реагировать вовремя. Но ни одно государство в мире не справилось с проблемой пожаров на природных территориях без участия волонтёров», — приводятся слова руководителя противопожарной программы Гринпис России Софьи Косачёвой.

Ранее сообщалось, что эксперты Гринпис предрекают повторение лесных пожаров 2010 года в России.

Нижегородская область признана готовой к пожароопасному весенне-летнему сезону. Между тем, накануне был зафиксирован первый в этом году случай пала сухой травы в регионе.

Также напомним, что лесные пожары в Приволжском федеральном округе прогнозируются уже с апреля и до сентября.

СПРАВКА.

Каждый год природные пожары уничтожают в 2 млн гектаров российских лесов. Добровольные лесные пожарные ищут торфяные очаги, помогают пожарным организовывать тушение на ранней стадии, просвещением в соцсетях, разрабатывают буклеты, листовки, проводят выставки и занятия с детьми в школах и детских лагерях.

Добровольным лесным пожарным может стать любой желающий старше 18 лет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Трамп: Россия, готовься к нашим новым ракетам в Сирии
Санкции придут в магазины: какие товары подорожают сильнее всего
Захарова отреагировала на угрозы Трампа нанести удар по Сирии
Медведев заявил, что на повышение МРОТ нет денег
СМИ: российские миллиардеры отыграли часть потерь из-за санкций
СКР возбудил дело против пожарного, тушившего «Зимнюю вишню»
Число жертв крушения военного самолета в Алжире выросло до 257
Спорт
Дальше без «Барсы» и «Ман Сити». Лига чемпионов слишком крута Четвертьфиналы Лиги чемпионов оказались взрывными. Из игры уже выбыли два главных фаворита турнира, причем оба были прилюдно унижены
Авто
Что будет, если «закончились права» Сделайте это прямо сейчас. Немедленно. Достаньте свое водительское удостоверение и посмотрите, когда оно заканчивается
Hi-Tech
Найдена угрожающая человечеству «темная» зона Ученые обнаружили «темную» зону на ледяном щите в Гренландии.
Кино
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры Масштабный исторический проект о петровских временах по роману Алексея Иванова снял режиссер сериала «Великая»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Варнава, Джоли, Бэкхем и другие звезды, чью излишнюю худобу мы обсуждаем Знаменитости садятся на новую диету, переживают расставание с любимым и хотят соответствовать модельным параметрам, что сказывается на их фигурах
Дети
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя Певица долго скрывала, как назвала девочку.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь