Елена Попонина возглавила Центр спортивной подготовки Нижегородской области
Нижний Новгород. 11 апреля.
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Нижний Новгород. 11 апреля.
Как сообщается на сайте ГАУ «Центр спортивной подготовки», после ухода Юрия Круглова с должности руководителя центра обязанности директора исполняла Юлия Сотникова.
Теперь же директором ГАУ стала Елена Попонина, ранее она работала начальником отдела спорта высших достижений в министерстве спорта Нижегородской области.
Юлия Сотникова снова «вернулась» к должности заместителя директора.
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