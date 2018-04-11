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16:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Елена Попонина возглавила Центр спортивной подготовки Нижегородской области

Нижний Новгород. 11 апреля. НТА-Приволжье — Елена Попонина возглавила Центр спортивной подготовки Нижегородской области.

Как сообщается на сайте ГАУ «Центр спортивной подготовки», после ухода Юрия Круглова с должности руководителя центра обязанности директора исполняла Юлия Сотникова.

Теперь же директором ГАУ стала Елена Попонина, ранее она работала начальником отдела спорта высших достижений в министерстве спорта Нижегородской области.

Юлия Сотникова снова «вернулась» к должности заместителя директора.

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